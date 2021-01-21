Собака скопировала хромую походку хозяина и озадачила ветеринаров. Фото

Собака по кличке Билли скопировала хромоту своего хозяина, который был на костылях, и озадачил ветеринаров.

Мужчина потратил 300 фунтов стерлингов (около 11,5 тысяч гривен) на услуги ветеринара и рентген, чтобы выяснить, почему питомец хромал, пишет The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как выяснилось, собака таким образом просто решила выразить сочувствие хозяину, скопировав его. Вскоре пес перестал хромать на одну ногу и бегал по саду. Билли теперь окрестили "мошенником", поскольку он хромал только тогда, когда рядом был его хозяин.

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