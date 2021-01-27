Собака скинула обнимающего ее кота на пол при упоминании о еде. Забавное видео

В сети показали смешное видео, в котором кот залез сверху собаки, а когда пес услышал о еде, то сбросил животное на пол.

Это произошло после фразы хозяина: "Ты голоден?". Соответствующее видео опубликовало издание Daily Mail (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, ролик был записан в Чикаго. На нем видно, как ласковый котенок лежит сверху собаки и моет ему уши.

В этот момент животное неподвижно лежало и наслаждалось происходящим.

Но спустя несколько секунд хозяин крикнул псу: "Ты голоден?", после чего тот быстро сбрасывает кота на пол и садится в ожидании еды.

В конце можно увидеть, как бедный кот пытается не свалиться с кровати, но все-таки у него не получилось удержаться, и он упал.

Напомним, ранее в сети показали милое видео, на котором кот делает массаж собаке. Пользователи засыпали автора ролика восхищенными комментариями. На ролике видно, как кот усердно мнет собаку, которая лежит на полу. Кроме того, животное совершенно спокойное и нормально реагирует на такую "кошачью" заботу.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть умилило доброе видео о водопое для животных в пустыне.