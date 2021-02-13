Собака научилась играть теннисным мячиком на пляже. Забавное видео

Смекалистая собака по имени Фли нашла эффективный способ, как можно играть теннисным мячом на пляже.

Так, в 30-секундном ролике можно увидеть домашнего питомца, который протащил маленький мячик на значительное расстояние, будучи на солнечном побережье Квинсленда. Об этом пишет издание Dailymail.

Энергичный Фли продемонстрировал невероятную силу и выдержку, ведь ему удается удерживать мяч одной лапой и тащить его к воде. Второй лапой хитрый пес держит равновесие, чтобы не упасть в мокрый песок.

Хозяева собаки рассказали, что это уже не первый случай, когда Фли продемонстрировал свои способности. Еще в детстве он показал им этот необычный трюк на вечеринке.

"Он довольно независимый и предпочитает играть в одиночестве. А с помощью этой маленькой уловки наш пес может развлекать себя часами", – подытожили гордые владельцы.

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