Поки Україна виборює свою свободу, а музичний світ готується до пісенного конкурсу "Євробачення-2023", у соціальних мережах вирують обурення та скандали.

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Давайте розбиратися…

Цього року "Євробачення" відбудеться 9, 11 та 13 травня у Ліверпулі. На сцену 67-го пісенного конкурсу вийдуть українські зірки "Євробачення" – Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.

І несподіваний сюприз від "Суспільне" ­– ми не побачили тріумфаторку 2004 року, яка привезла першу перемогу Україні та високо підняла планку на десятиліття. Руслана та її "Wild dances" зробили фурор, трек досі на слуху в Європі, але з якоїсь невідомої причини, її немає в основному складі учасників "Євробачення-2023".

Про це ми дізналися з instagram співачки, де вона зробила офіційну заяву:

"Станом на сьогодні я не маю жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів EurovisionSongContest - Національної суспільної телерадіокомпанії України Євробачення Україна та BBC.

На головній сцені #Євробачення мій виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах.Я чекаю і дивлюся, як розвиватимуться події далі і не даю поки жодних коментарів. Я просто чекаю. Від мене, нажаль, мало що залежить в цій ситуації".

Допис було поширено і в сотнях коментарів люди почали задаватися питаннями: "95 квартал вирішив не запрошувати неугодних?", "хто приймає рішення про склад артистів"…?

Після цього "Суспільне" розмістили у себе заяву, адже не прокоментувати таке було неможливо, втім, як і забути про переможницю конкурсу:

"BBC спільно з Європейською мовною спілкою організовують "Євробачення-2023" за консультації із Суспільним Мовленням. За ініціативи Суспільного Мовлення переможницю "Євробачення-2004" Руслану було включено до програми конкурсу. Нам достеменно відомо, що співачка і її команда знають про ці плани, і більше того — вже провели необхідну підготовку."

Однак, продюсер Руслани, Олександр Ксенофонтов, прокоментував цю заяву: “Реального запрошення щодо виступу на сцені "Євробачення" нажаль не було і мабуть не розглядалося, бо якби це був запланований сюрприз, то з нами провели б переговори, як мінімум, два–три місяці тому, бо такі речі готуються заздалегідь. Наші колеги - Kalush Orchestra, Jamala, Verka Serduchka – усі виконують власні пісні, для всіх робляться сценічні номери, тобто повноцінні перфоманси на сцені великого "Євробачення". Для Руслани нажаль нічого подібного не планувалося. В євровізійному попурі наших переможців на сцені не прозвучать Дикі Танці, які принесли першу перемогу Україні. Глядачі побачать Руслану лише на екрані, більше я нічого не можу сказати з умов конфіденційності, дочекаємося разом офіційного релізу від BBC

Щодо пошуку ініціаторів такого вибіркового бачення перемог України на сцені Євробачення. Я не думаю, що це позиція Суспільного. Вірніш, я переконаний і достоменно знаю, що саме “позиції" Суспільного в цьому виборі немає.

Це або недогляд, або “творче бачення" когось з виконавців, кому було доручено вирішувати, які треки і які виконавці достойні представляти Україну, а які ні.

Звичайно можливий вплив чинників немузичного характеру, чиї-небудь рекомендації, що виглядає ще більш дивним та сумнівним, адже Суспільне ніколи не прогинається під будь-які политичні розклади.", - зауважив Ксенофонтов.

Ми стоїмо на боці фанатів "Євробачення" і також хочемо мати відповіді, адже, це не заплутана історія чи помилка.

Невже Руслану "виключили" за політичну позицію? Чому не запрошено Міку Ньютон та Злату Огнєвич, які обіймали відповідно четверте та третє місце на конкурсі?

Як сказала нам в одному інтерв’ю Руслана: "Добро обов'язково переможе пітьму! Потрібно просто почекати".

Тож ми чекаємо на офіційні заяви та пишаємося тим, що суспільна думка в Україні має силу!

Andreas та Ірина Гордієнко,

Продюсери та ведучі ShowOboz TOP-10