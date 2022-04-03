В театре российской армии на концерте путиниста Сергея Трофимова мужчина упал с балкона на женщину и погиб

На концерте музыканта Сергея Трофимова в театре Российской Армии в Москве погиб мужчина. Зритель потерял равновесие и упал с балкона прямо на женщину, когда в завершении выступления людей позвали на сцену

Как рассказал артист Telegram-каналу Mash, случившегося он не видел и узнал об инциденте уже за кулисами. По информации Starhit.ru, погибший мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Есть также версия, что зрителю стало плохо, вследствие чего он сорвался с высоты.

Видео дня

Пострадавшая в результате падения мужчины 37-летняя Идания Лисовская была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы.

Факт гибели мужчины "РИА Новостям" подтвердил директор театра Иван Чурсин. Он подчеркнул, что театральный зал был арендован для проведения концерта, поэтому театр никакого отношения к мероприятию не имеет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Сергей Трофимов, известный в кругах русского шансона как Трофим, угодил в базу украинского добровольческого центра "Миротворец".

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!