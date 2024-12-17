В сети высмеяли дизайн Евровидения 2025 из-за 'отвратительного' шрифта: что с ним не так

В понедельник, 16 декабря, стало известно айдентику и дизайн сцены Евровидения 2025, который пройдет в мае в Базеле, Швейцария. В этом году организаторы решили "поиграть" с главным логотипом песенного конкурса – сердцем – и изобразили его в поп-арт стилистике. Однако в сети еврофанам не "зашел" этот стиль, а особенно шрифт, который показался многим примитивным.

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Весь текст на Евровидении 2025 должен быть выполнен шрифтом Serif Italic (курсив с зарубками). Постоянным зрителям шоу он оказался "приветом из 80-х". OBOZ.UA собрал реакцию сети.

Сразу после презентации айдентики шоу в Telegram среди украинских еврофанов пронеслась волна возмущения. Прежде всего они показали дизайн, видеопрезентацию и вид сцены. После этого появились комментарии.

"Извините, но официальный шрифт для Евровидения 2025 – плохой... Все остальное супер!" – написали в Telegram-канале Slay Music.

Несмотря на возмущение, в сети также появились первые мемы. В Telegram "Мемобачення" опубликовали видео подобно тому, как организаторы шоу этого года выбирали шрифт.

В кадре изобразили девушку, которая что-то печатает на ноутбуке. Затем появляется экран монитора, где пишут слоган Евровидения последних лет – United by music – и добавляют в него курсив.

Не только украинцы высказали свои мнения по поводу "неудачного" шрифта. Иностранцы в соцсети X указывают, что вся айдентика им напоминает возвращение в прошлое. Стоит отметить, что в последний раз Швейцария проводила Евровидение в 1988 году после того, как победила Селин Дион, поэтому дизайн шоу может указывать на этот год.

"Интересно, выглядит как Евровидение в прошлом году. И что это за д*лбанный курсив с зарубками? Сейчас 2025 год, а не конец 80-х. Вместо "этого шрифта" нужно было использовать Helvetica или Univers", – высказался один интернет-пользователь.

Другой поделился своим взглядом: "Мнения о дизайне Евровидения 2025: 1) Да, мне нравится! 2) Боже, нет, это отвратительно и не вдохновляет. Я не могу забыть этот шрифт".

Кто-то приравнял его к шрифту, который часто изображают на обложках альбомов азиатских исполнителей: "Шрифт Евровидения напоминает мне тот неуклюжий стиль шрифта, который постоянно появляется на обложках альбомов k-pop".

Еще один пользователь раскритиковал отсутствие креативности у организаторов: "Я скучаю по тому времени, когда Евровидение ежегодно дарило нам свежую графику и слоганы. Творчество, волнение предчувствия чего-то нового... Этого уже нет. Нынешний шрифт "Объединенные музыкой" такой пресный и не вдохновленный... Где та магия, которую мы имели раньше?"

Организаторы Евровидения 2025 также показали сцену шоу. Платформа будет иметь прямоугольную форму с небольшим отступлением к зрителям и будет посреди зала. Главными атрибутами конкурса будут заснеженные Альпы на экране. Идентично к цвету флага Швейцарии – красный и белый – подобрали освещение софитами, которые разместили по потолку и вокруг сцены.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Дії открылось голосование за судей украинского Нацотбора на Евровидение 2025. В список кандидатов не попал Андрей Данилко.

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