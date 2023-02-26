Украинским переселенцам будут продавать билеты на Евровидение в Ливерпуле со скидкой: сколько будут стоить

Организаторы Евровидения-2023 пошли на встречу украинцам и предложили переселенцам в Великобритании билеты на шоу со скидкой. За вход на любой из концертов в Ливерпуле придется заплатить 20 фунтов стерлингов (880 грн).

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Стоит отметить, что цена билета в прошлом году варьировалась от 122 до свыше 300 евро (4700 грн. до около 12 тысяч гривен). О благотворительной инициативе рассказали на сайте Евровидения.

Украинцы, которые находятся в Великобритании через программы Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, смогут подать заявку на получение билетов. Всего их будет 3 тысячи.

"Тысячи билетов будут предложены тем, кто перемещен из-за войны, чтобы они могли принять участие в шоу, посвященном их родине, их культуре и их музыке. Как всегда, мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", – сказала Люси Фрейзер, министр культуры Великобритании.

Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании возьмет на себя оплату остальной части билета, а для беженцев из Украины шоу обойдется в 20 фунтов стерлингов. Пока продажу еще не объявили.

"Украина является центром всех наших планов. Мы формируем вдохновляющую, трогательную, смешную и красивую программу, которая побуждает к размышлению и представляет современную Украину. Мы рады новости о том, что украинские переселенцы получили возможность приехать в город в мае – это все-таки их Евровидение", – высказалась глава Ливерпуля Джоан Андерсон.

Как писал OBOZREVATEL, представлять Украину на Евровидении в этом году будет дуэт TVORСHI. Они отправятся в Британию с англоязычным треком Heart of Steel, написанным под влиянием войны. По словам музыкантов, на написание композиции их вдохновила стойкость защитников "Азовстали".

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