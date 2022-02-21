Тина Кароль — об Alina Pash: я ее уважаю, но чувствовала, что будет скандал

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая в финале Национального отбора на Евровидение-2022 заняла одно из судейских кресел, призналась, что относится к Alina Pash как к исполнительнице с уважением, однако предвещала возможный скандал вокруг участницы. По мнению народной артистки Украины, такого грязного отборочного тура на песенный конкурс нет ни в одной стране.

Соответствующее заявление Кароль сделала в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя" (1+1). Звезда также поделилась, что от себя поставила Паш шесть баллов из восьми максимальных.

По словам певицы, перед тем, как сесть в кресло жюри, она поинтересовалась у организаторов касательно отсутствия нарушения законов со стороны одной из претенденток на победу. Тогда Кароль ответили, что документы Алины Паш проверили – все в порядке.

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"Такой грязи нет ни в одной стране. Я прошу вас прекратить это. Мы выглядим плохо. Я выгляжу плохо. Вы выглядите плохо. Это же можно было предусмотреть, проверить. Если есть какие-то конкретные принципы и правила, то возьмите и проверяйте всех. Не нужно потом удивляться. Я не верю никому", – заявила популярная исполнительница.

Как утверждает знаменитость, внутреннее чутье ей подсказывало, что будет скандал. Она хорошо относится к Паш как к певице, однако считает, что идти на нацотбор необходимо с кристально чистой репутацией.

"Я ее реально уважаю как исполнительницу, но нацотбор – это тонкая структура. Надо иметь кристально чистую репутацию. Даже у члена жюри должна быть какая-то репутация. Я чувствовала, что что-то не так. Затылком чувствовала. Могу даже рассекретить, Алина Паш получила от меня 6 баллов", – подытожила вокалистка.

Напомним, организационный комитет национального отбора на Евровидение-2022 дисквалифицировали Alina Pash (Алину Паш) за фальшивую справку о пересечении украинской границы с оккупированным Крымом в августе 2015 года. Перед этим стало известно, что певица самостоятельно сняла свою кандидатуру с участия в песенном конкурсе, поскольку не хочет быть частью "грязной истории".

Коротко о знаменитостях:

Alina Pash – 28-летняя артистка, родившаяся в Закарпатье. Начала профессионально петь с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесло участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – 37-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ). С песней "Show me your love" представляла Украину на Евровидении-2006, где заняла седьмое место в финале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Тина Кароль опровергла информацию касательно своей должности в Киевском национальном университете культуры и искусств. Ректор вуза Михаил Поплавский в начале февраля сообщил, что его коллега стала заведующей кафедры эстрадного пения. Однако, по словам самой артистки, у нее на преподавание нет лишнего времени.