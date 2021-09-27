"Танці з зірками 2021": стало известно, кто вылетел после четвертого эфира. Видео

По итогам четвертого эфира "Танців з зірками 2021" шоу покинула пара Алексей Суровцев и Маша Колосова. Последним их танцем на проекте стал ча-ча-ча.

Об этом OBOZREVATEL стало известно после оглашения результатов зрительского голосования в прямом эфире телеканала 1+1. В номинации на вылет в этот раз также оказались Олег Фагот Михайлюта и Екатерина Тришина.

Стоит отметить, что в этот раз жюри отметили прогресс Суровцева, в сумме он получил 27 баллов:

Максим Чмерковский – 6

Санта Димопулос – 10

Екатерина Кухар – 5

Влад Яма – 6

А вот MELOVIN и Лиза Русина, который вновь финишировали на последнем месте по оценкам судей, продолжат участие в шоу благодаря активной фан-базе артиста.

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Напомним, по итогам предыдущих эфиров шоу уже покинули пары Александра Машлятина и Денис Самсон, а также Иван Люленов и Яна Цибульская.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию четвертого эфира танцевального шоу, подробнее о нем можно узнать тут.