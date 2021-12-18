Стало известно, кто скрывался в костюме Ниндзя в шоу 'Маска'. Фото звезды

В девятом выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина" персонаж Ниндзя раскрыл себя. Под маской таился популярный актер Егор Крутоголов.

Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира. Персонаж предложил пари звездному детективу Оле Поляковой – если она не разгадает его личность, то должна будет разбить деревянную доску пополам (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отметим, что звездные сыщики не смогли сразу разгадать Ниндзя. Как только участник вышел на сцену, Настя Каменских предположила, что под маской скрывается музыкант Артем Пивоваров. А Оля Полякова посчитала, что в большой костюм могли спрятаться Юрий Ткач, Василий Вирастюк, Юрий Горбунов или даже Дмитрий Гордон

После того, как Ниндзя исполнил песню "Чао Бамбино" группы Кар-мэн, пришло время снимать маску и оказалось, что там прятался Егор Крутоголов.

"Я зритель шоу "МАСКА", знаю, что у вас здесь весело. Люблю музыку, люблю петь, поэтому, когда меня пригласили спрятаться под одной из масок, сразу согласился. Было очень интересно, чтобы меня отгадывали, потому что мое имя уже звучало на этом шоу", – сказал актер.

Он посмеялся, отметив, что как его только не называли. Знаменитость поблагодарил за костюм и возможность выступить на сцене.

"Отдельное спасибо за такой пацанский костюм, ведь могли одеть и как Сморыгина – в Жабу", – посмеялся Крутоголов над коллегой Евгением Сморыгиным, скрывавшимся в прошлом сезоне в образе Лягушонка.

Добавим, что Оле Поляковой все-таки пришлось выполнять правила пари, она вышла на сцену и одним ударом правой ноги разбила деревянную доску пополам.

Коротко о знаменитости:

Егор Крутоголов – 41-летний украинский актер родом из Николаева. Является телеведущим, художественным руководителем "Дизель Студио". Женат на Екатерине Кругловой с 2006 года. Воспитывает двух сыновей – Льва и Максима.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица TAYANNA в восьмом выпуске скрывалась под маской Гориллы. Она рассказала о своем костюме, и знал ли кто-то об ее участии в "Маске".