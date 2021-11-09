Стало известно, кто будет ведущим 'Кто хочет стать миллионером'

Популярная телеигра "Кто хочет стать миллионером" возвращается на украинские экраны и будет транслироваться на телеканале ICTV. Ее ведущим станет народный артист Украины Стас Боклан.

Как сообщила пресс-служба канала для OBOZREVATEL, возвращение легендарной программы состоится 29 ноября. Украинских зрителей ждет классическая игра, перед которой по вечерам засиживалась вся семья (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Особое внимание на этот раз уделили вопросам на смекалку и любознательность игроков, а не академические знания.

Артист Станислав Боклан отмечает, что сам не любитель азартных игр, потому что зачастую ему не везло.

"Даже в лотерее никогда не участвую, потому что уже так случилось, что не везет. Всю жизнь зарабатываю только собственным трудом – сначала в театре, потом в кино и на телевидении. Я рад, что в "Кто хочет стать миллионером?" люди как раз могут рассчитывать не только на собственный нрав, но и на свои знания, любознательность и сосредоточенность", – сказал Боклан.

К слову, кастинг на участие в игре уже открыт, а чтобы попасть в прямые эфиры, нужно заполнить анкету.

Коротко о шоу:

"Кто хочет стать миллионером" – телепрограмма, в которой каждый участник может выиграть деньги, ответив на вопросы из разных областей знаний. На украинском телевидение транслировался с 2000 по 2006 года. Режиссерами выступили Ирина Ионова и Павел Овечкин.

Коротко о знаменитости:

Станислав Боклан – 61-летний украинский актер родом из Житомирской области. Широкую известность получил благодаря участию в сериале "Слуга народа" в роли премьер-министра Юрия Чуйко. Также Боклан снимался в фильмах "Папик", "Я, ты, он, она", "Битва за Севастополь", в сериалах "Крепостная", "Принцип удовольствия" и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Народный артист Украины Станислав Боклан озвучил полнометражный анимационный мультфильм "Гулливер возвращается".