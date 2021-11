Стало известно, что будет в новогоднем выпуске шоу 'Маска'. Фото

В новогоднюю ночь выйдет спецвыпуск популярного шоу "Маска". В нем украинцы увидят новых героев и попробуют догадаться, кто из знаменитостей спрятался под маской.

На сцену выйдут герои, хорошо знакомы зрителю, а также 8 новых персонажей, созданных специально для новогоднего шоу. О том, как пройдет выпуск "Новогодняя Маска" на телеканале "Украина", читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Давно полюбившиеся детективы NK, Олег Винник, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO по прежнему будут пытаться узнать истину. Певец Олег Винник подчеркнул, что очень любит неожиданности, которыми наполнено шоу "Маска". Он добавил, что им пора самим выйти на сцену.

К слову, отгадывать личностей, скрывающихся под масками, будут звездные коллеги. Среди них:

Исполнительницы – Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Анна Тринчер, Lida Lee и другие;

Исполнители – Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Олег Собчук и другие;

Актеры – Дарья Трегубова и Павел Костицын ;

Модель Алла Костромичева ;

Фехтовальщица Ольга Харлан;

Среди ведущих в новогоднем выпуске "Маски" можно будет увидеть – Лилию Ребрик, Анну Панову, Олега Панюту, Алену Винницкую, Григория Германа и других.

Режиссерами проекта выступили Константин Томильченко, Александр Братковский, Ярослав Губский и Сергей Гум. Они направили все свои силы на подготовку 30 номеров, которые будут излучать юмор и новогоднее настроение.

Стоит добавить, что несменный ведущий Владимир Остапчук приготовил для украинцев новое, яркое перевоплощение. По его словам, в кого именно он перевоплотиться – тайна, но он обещает незабываемые эмоции.

Коротко о шоу:

" Маска " – гипершоу, музыкальный проект, адаптация известного формата "Masked Singer" компании "Fremantle". В шоу участники – это украинские звезды (певцы, спортсмены, политики, ведущие, блогеры). Перед зрителем и детективами шоу стоит задача разгадать звезду под маской по его/ее вокалу.

Премьера состоялась в январе 2021 года. Второй сезон стартовал 23 октября 2021 года и выходит по субботам в 21:00.

