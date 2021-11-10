Солистка KAZKA Зарицкая впервые объяснила, почему пошла на 'Танці з зірками'

Популярная украинская певица Александра Зарицкая, солистка украинской группы KAZKA, заявила, что принимать участие в танцевальном проекте было для нее риском и трудным решением. По словам знаменитости, ее многие отговаривали от танцев.

Соответствующее признание она сделала на личной странице в Instagram. "Почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки, все были уверены, что меня хватит на два-три эфира", – написала Александра (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что танцы были для нее большой мечтой, а согласившись на проект "Танці з зірками", певица сделала шаг на пути к заветной цели.

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"Во мне жила большая мечта детства, танцевать и не стесняться себя. Танцевать в свое удовольствие и показывать прогресс. Показать на своем примере, что любая мечта, даже трудная для осуществления – реальна. В меня поверили и помогли огромное количество людей", – отметила солистка KAZKA.

Она добавила, что теперь в ее жизни появился еще один смысл – кроме музыки, Александра намерена заниматься танцами.

"Я покажу еще большие результаты, теперь я точно знаю, что нереального не существует. И если я смогла своим примером вдохновить хотя бы одну такую же девочку или парня начать осуществлять свою мечту, это все было не зря", – подчеркнула Зарицкая.

Знаменитость также отметила, что на проекте обрела хорошего друга и учителя, которого "полюбила всем сердцем". Речь о партнере Александры – Юра Мешков.

Напомним:

В воскресенье, 7 ноября, состоялся 10-й эфир популярного шоу "Танці з зірками 2021", которое показывают на телеканале 1+1. В результате выпуска проект покинули Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Подробнее о эфире, читайте по ссылке тут.

Коротко о знаменитости:

Александра Зарицка – украинская певица, солистка группы KAZKA, родилась в Харькове в 1992 году. Принимала участие в вокальном шоу "Х-фактор". Среди известных песен группы – "Плакала", "М'ята", "Зірочка", "Танці", "Мовчати", "Колишні", "Ніхто"и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что поп-группа KAZKA презентовала новый альбом, в который вошли как уже известные синглы, так и новые композиции от исполнителей. Одновременно с выходом треклиста музыканты объявили о своем самом масштабном туре.