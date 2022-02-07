Решила выйти из тени знаменитого отца: как выступила Лия Меладзе на 'Голосі країни-12'

Сцену самого вокального шоу Украины "Голос країни" в 12 сезоне решилась покорить 17-летняя киевлянка Лия Меладзе – дочь знаменитого композитора и продюсера Константина Меладзе. Во время слепых прослушиваний к участнице повернулись сразу все четыре тренерские кресла.

Для отборочного этапа юная вокалистка выбрала сложную композицию легендарного Леонарда Коена – Hallelujah. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра трансляции на телеканале 1+1.

По словам начинающей исполнительницы, с детства она чувствовала себя весьма одиноко, поскольку была средним ребенком в семье и ощущала дефицит внимания. Из-за этого Лия часто разговаривала сама с собой, а вскоре начала заниматься музыкой, чтобы быть услышанной звездным отцом и остальными.

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Из обычного увлечения в большую мечту вокал превратился, когда девочке было 10 лет. А два года назад ее занятия стали еще более серьезными и регулярными. Лия призналась, что хочет не только петь, но и писать музыку и тексты самостоятельно.

Киевлянка вспомнила, как заучивала демоверсии песен именитого папы, которые он прослушивал в машине.

"Он слышал, как я подпеваю его песням. Иногда говорил, что пою лучше, чем в оригинале, а иногда просто говорил: "Хорошо". Он не многословен. Но мне очень приятно, когда он гордится мной. Это меня вдохновляет", – поделилась откровением Меладзе.

Будучи ребенком, Лия мечтала попасть на "Голос. Дети", однако тогда, как рассуждает сама участница, ее голос был недостаточно сильным. Сейчас же она чувствует больше уверенности в собственном таланте.

Выбирая между всеми тренерами, Меладзе отдала предпочтение команде Дорофеевой. По мнению девочки, у нее со знаменитостью схожие вкусы.

Алексей Потапенко отметил: "У тебя сейчас хороший момент для того, чтобы начать свою собственную творческую жизнь, выйти из-под тени отца. Я знаю, папа тобой гордится".

Комплименты от членов жюри так растрогали Лию, что она не смогла сдержать слез и еще долго стояла на сцене с мокрыми глазами.

Судьи также отметили, что девочка показалась им очень искренней и светлой.

Коротко о знаменитостях:

Константин Меладзе – 58-летний советский и украинский композитор, поэт-песенник, музыкальный продюсер. Родом из Батуми (Грузия). Есть младший брат Валерий Меладзе, известный певец. Константин в 2015 году женился на певице Вере Брежневой.

Лия Меладзе – дочь Константина Меладзе и его бывшей жены Яны Сумм. Родилась 29 февраля 2004 года в Киеве. Лия – средний ребенок. У нее есть старшая сестра Алиса, которая родилась в 2000 году, и брат Валерий, который младше Лии на год. Родители развелись в 2013 году. Дети остались жить в столице Украины с матерью.

О всех подробностях 3 выпуска 12 сезона шоу "Голос країни" – читайте в нашем материале.

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