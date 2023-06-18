Приготовил конфеты со вкусом борща: как прошел финал 'МастерШеф Профессионалы-4' и кто стал победителем

В субботу, 17 июня, состоялся суперфинал четвертого сезона шоу "МастерШеф Профессионалы" на телеканале СТБ. За победу сражались трое талантливых кулинаров: Артем Кабулахин, Антон Гильчук и Иван Иванчук. Они с достоинством прошли не только финальные испытания, но и все 17 предыдущих эпизодов, поэтому судьям было крайне трудно определиться с триумфатором.

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Тем не менее, лучшим из лучших стал Артем Кабулахин – 25-летний шеф-повар из Киева. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра эфира.

За три часа тройке финалистов предстояло подать требовательным жюри, среди которых и знаменитый Эктор Хименес-Браво, закуску, основное блюдо и десерт.

Артем Кабулахин удивил судей, соперников и зрителей своим меню с тремя климатическими зонами Украины. По факту, кулинар представил, какие на вкус украинские лес, море и степь, и дал их попробовать жюри.

Лес – сердце оленя с белыми грибами с глазурью сиропа бузины.

Море – черноморский калкан с топинамбуром, мидиями и грецким орехом.

Степь – тарталетка из гречневой муки, облепиховое желе, айвы, пралине из мака и подсолнечника.

Но и соперники Артема презентовали довольно концептуальные, сложные и интересные меню. Так, Антон Гильчук приготовил конфеты UА со вкусом борща и крем-сала, куриное бедро с галантином, рапанами и белыми грибами и баношем, а также "Первое молоко": крем-брюле и конфета из сыворотки. А вот Иван Иванчук назвал свой сет "Червона Рута", в его состав вошли: охотничья курица в трех текстурах, оленина с можжевельником и розмарином, соусом из подкопченного черного шоколада, а на десерт – "Цветок" – интерпретация Павловой с калиной и водой из бергамота.

Судьи разобрали концепцию каждого меню и блюда на атомы, однако после длительной дискуссии и бурного обсуждения решили, что победа достанется именно Артему Кабулахину.

"Я не ожидал. Это квинтэссенция всех эмоций, которые были во мне на протяжении всех месяцев съемок. Это сильно! И это то, каковы мы, украинцы! Чтобы не было, мы встаем и идем дальше", – прокомментировал результаты финала кулинар-победитель.

OBOZREVATEL также писал, что 16 июня в Октябрьском дворце (МЦКИ) в Киеве состоялась12-я церемония награждения музыкальной премии YUNA. Она прошла под лозунгом "Песни несокрушимой Украины". Во время мероприятия были награждены артисты, которые выиграли в этом году премии по итогам голосования жюри. О всех победителях читайте в нашем материале.

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