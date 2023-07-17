От куртки за $65 тыс. до частного острова: самые дорогие подарки звезд детям, которые шокируют своей стоимостью. Фото

Звезды, как и все люди, любят своих детей и стараются удивить подарками. Некоторые звездные родители дарят своим чадам, сколько бы им не было лет, достаточно дорогостоящие и ценные подарки.

Видео дня

Презенты варьируются от куртки за $65 тыс. до частного острова. Об этом сообщает Daily Mail.

Cardi B и Offset

Ожерелье за ​​100 000 долларов на первый день рождения Калчер

Обладательница Грэмми Cardi B и ее муж Offset являются гордыми родителями дочери Калчер и сына Уэйва, и они не скрывают, что их детям повезло.

Калчер, безусловно, уже не привыкать к изысканным подаркам на день рождения.

Ребенку на ее первый день рождения подарили бриллиантовое колье стоимостью 100 000 долларов с персонажами шоу Word Party.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Куртка для дочери Норт за 65 000 долларов

Хотя их пути разошлись, Ким Кардашьян и Канье Уэст по-прежнему одаривают своих детей – Норт, Сэйнт, Чикаго и Псалм – самыми изысканными дарами.

К примеру, дочери Норт Уэст подарили куртку Майкла Джексона за 65 625 долларов.

"Норт – большая поклонница Майкла Джексона, и мы знали, что ей это понравится. Она так благодарна и так взволнована", – отметила в 2019 году Ким Кардашьян.

Поскольку Норт было всего шесть лет, и она была слишком мала для этой одежды, когда ей ее подарили, родители "подшили" куртку и рукава.

DJ Khaled

Часы за 100 000 долларов в честь первого дня рождения сына Асада

На первый день рождения своего сына DJ Khaled устроил маленькому Асаду огромную вечеринку в LIV At Fontainebleau в Майами-Бич.

DJ Khaled и его жена Николь также подарили Асаду часы Franck Muller из розового золота с бриллиантами по цене чуть более 100 000 долларов.

Когда в 2018 году ему исполнилось два года, рэпер пополнил свою коллекцию и купил ему часы Rolex стоимостью 34 000 долларов.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Картина стоимостью 785 000 долларов для дочери Харпер

У Дэвида и Виктории Бекхэм четверо детей: Бруклин, 24 года, Ромео, 20 лет, Круз, 18 лет, и Харпер, 12 лет.

И хотя бывший футболист и модельер имеют скромное происхождение, они, безусловно, не привыкли баловать своих детей.

Но когда у Бекхэмов родилась дочь Харпер, они заказали произведение искусства Дамиана Херста под названием "Папина дочка", которое было оценено в 785 000 долларов.

В прошлом году Дэвид также подарил своему сыну Бруклину и невестке Николе Пельц классический Jaguar стоимостью 500 000 долларов.

Шон Комбс

Range Rover стоимостью 200 000 долларов для дочерей Джесси и Дилы

Шон Комбс на 16-летие своих дочерей-близнецов устроил супер-роскошную вечеринку и подарил им совершенно новые роскошные автомобили.

Джесси Джеймс и Д'Лила Стар получили от своего отца Range Rover в честь знаменательного события. Хотя точная модель автомобилей не была подтверждена, новый Range Rover 2022 года стоит от 44 700 до 215 500 долларов.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Кольцо за 30 000 долларов для дочери Сторми

Отношения Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта то возобновлялись, то снова прекращались с тех пор, как они впервые встретились на фестивале Coachella в апреле 2017 года.

Пара впервые стала родителями дочери Сторми в феврале 2018 года. Позже в феврале 2022 года у них родился сын Айре.

В феврале 2019 года пара воспроизвела целый парк развлечений в поместье Дженнер на второй день рождения Сторми, а в августе 2021 года они исполнили желание Сторми о гигантском желтом школьном автобусе, на котором можно было ездить и играть.

В ноябре 2021 года Скотт также выложился на полную, купив кольца с бриллиантами Сторми и Кайли.

Хотя точная цена неизвестна, кольцо Кайли оценивается примерно в 4,5 карата и потенциально стоит от 150 000 до 200 000 долларов.

А в кольце Сторми есть грушевидный и сияющий бриллиант весом 1,5 карата каждый и стоимостью от 20 000 до 30 000 долларов.

Патрик и Бриттани Махоумс

Сумочка Chanel на 5000 долларов на второй день рождения Стерлинга

В 2023 году Патрик Махоумс и его жена Бриттани устроили экстравагантную вечеринку по случаю двухлетия своей дочери Стерлинг. А самой ей подарили мини-сумочку Chanel.

Тайриз Гибсон

Частный остров для дочери Шайлы

Звезда "Форсажа" Тайриз Гибсон однажды побаловал свою дочь Шейлу, которую он воспитывает с бывшей женой Нормой Митчелл Гибсон, возможно, самым экстравагантным подарком из всех: собственным островом.

Бейонсе и Jay-Z

Бейонсе и Jay-Z, пожалуй, одна из самых известных пар в мире. Они вместе уже более 20 лет, у них трое детей: Блю Айви, родившаяся в 2012 году, и их близнецы Руми и Сэр, родившиеся в 2017 году.

Когда Блю Айви только родилась, она спала в кроватке PoshTots за 20 000 долларов, ела в стульчике для кормления с покрытием Swarovski за 15 000 долларов и играла на золотой игрушечной лошадке за 600 000 долларов.

А в 2015 году Блю надела платье Mischka Aoki за 2100 долларов, чтобы сопровождать свою маму на вечеринку.

На первый день рождения Блю Айви Бейонсе и Jay-Z купили инкрустированную бриллиантами Барби, которая, как сообщается, стоила 80 000 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17-летняя дочь звезды "Ревизора" Ольги Фреймут – Злата Митчелл – рассказала, чем кроме учебы занимается в США. Подросток поделилась, что работает и наслаждается путешествиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!