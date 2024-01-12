'Не существует экстрасенсов': бывший режиссер мистических шоу на СТБ раскрыл схему и объяснил, как участников заставляют говорить то, что нужно

Известный украинский иллюзионист Дмитрий Томашевский, работавший режиссером на шоу "Битва экстрасенсов" и "Следствие ведут экстрасенсы" заявил, что людей, которые бы действительно обладали сверхъестественными способностями, "не существует". Он, проводя множество кастингов и работая на мистических шоу, ни разу не видел, чтобы участники без помощи редакторов узнали хоть что-нибудь.

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По словам иллюзиониста, членам команды этих проектов дают подписывать контракт о неразглашении, но срок его соглашения уже истек. Происходящим за кулисами шоу Томашевский поделился со Славой Деминым на YouTube.

Он сказал, что, работая на телеканале СТБ, узнал, как это – не иметь выходных 64 дня. На шоу режиссеру пришлось быть также режиссером монтажа, редактором и журналистом.

"Нам давали даже контракт о неразглашении. Он уже прошел, я уже ничего могу не бояться. Мне кармически стыдно, что я это делал и не сознавал, как это работает. Знаешь, чем экстрасенс отличается от иллюзиониста? Иллюзионист сразу говорит тебе, что будет иллюзия или фокус. Экстрасенс этого не говорит... Для них это было по-настоящему. Некоторые верили, а некоторые понимали, что творится. Те, кто понимал, за ними был более придирчивый контроль. Те, кто не понимали, им подводили мысль и говорили: "Все. Эту мысль и больше ничего не говоришь. Тогда ты пройдешь", – рассказал Томашевский.

Он намекнул, что в большинстве своем о закулисье съемок знала только команда, а участники: экстрасенсы, звезды и пострадавшие, работали в иллюзии реальности.

"Например, есть село, и в нем что-то страшное случилось. Туда приезжает журналист, задает вопросы, человек отвечает искренне со слезами и надеждой на помощь. Всю эту информацию переносят в сценарий и дробят так, чтобы каждый из экстрасенсов что-то немного сказал. А как именно донести до экстрасенса, чтобы он это сказал, это уже техника редактора. Ни разу не было проявления реального экстрасенса. Ни разу. Не существует экстрасенсов, нет их", – рассказал иллюзионист.

Он поделился, что верит в карму, и эта вера заставила Томашевского уйти из проекта. Он чувствовал, что обманывает людей.

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