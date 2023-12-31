Названы победители 'МастерШеф-12': кто такая Валерия Матрохина и почему двое участников опозорились на всю Украину

В субботу, 30 декабря, состоялся финал 12-го сезона шоу "МастерШеф" (СТБ), за победу в котором боролись два талантливых кулинара – Ольга Рябенко и Валерия Матрохина. Обе участницы поразили судей своими финальными блюдами, однако получить звание победительницы удалось все же Валерии.

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По правилам кулинарного проекта, суперфиналисты подавали судьям сет из трех блюд, объединенных одной концепцией. За три часа участницы должны были приготовить закуску, основное блюдо и десерт. Об этом OBOZ.UA стало известно в ходе просмотра эфира.

Валерия Матрохина поразила судей своим мастерством и завоевала первенство в 12-м сезоне. Она прокомментировала: "Я не верила вообще. Для меня "МастерШеф" – это школа жизни, испытания, шанс, возможность, плацдарм, разгон, который я набрала и готова с этого трамплина взлететь и лететь дальше".

Для зрителей Валерия стала доказательством того, что быть триумфатором среди опытных кулинаров можно даже в таком юном возрасте. Победительнице – 24 года, а готовить она начала в 17 лет.

Валерия работает хореографом – она преподает бальные танцы для детей. Она также занималась модельным бизнесом и организацией конкурсов красоты. Впрочем, как рассказывала сама обладательница белого кителя, ее настоящая страстью всегда была кулинария.

Что интересно, на странице "МастерШеф" в комментариях под публикацией о результатах суперфинала обсуждают не столько победительницу, сколько двух других участников – Викторию и Романа, наблюдавших за финальной битвой с балкона. Зрители считают, что они вели себя невоспитанно, грубо и даже "гадко". Комментаторы называют женщину и мужчину "крысами и мерзавцами", осуждая их якобы за пренебрежительную реакцию на результаты шоу и "отвратительное" поведение на протяжении всего выпуска.

Более того, фанаты проекта даже собрались бойкотировать заведение, в котором работают Виктория и Роман, чтобы не есть еду, приготовленную руками "подлых и злых" людей.

"Виктория и Роман – без слов. До последнего оставались подлыми и мерзкими крысами", "Совершенно не поняла реакцию Вики и Ромы. Аж противно", "Виктория и Роман на данный момент работают в одном заведении. Предлагаю данное заведение игнорировать и не посещать его. Ведь каждый человек, который себя уважает, не позволит, чтобы ему готовили настолько негативные, подлые, злые люди! Мне противно от их реакций и их самих", "Самые гнилые люди. От начала и до конца", "Они так смеются, будто знают лучше судей", "У меня обращение ко всем работодателям и посетителям. Думайте, из чьих рук вы хотите есть. Лично для меня, такие как Рома, Вика и еще некоторые – из их рук говно. Не люблю отвратительных людей", – оставляют комментаторы.

Как писал OBOZ.UA ранее, на популярном кулинарном шоу "МастерШеф" в Турции допустили грубую ошибку – назвали украинский борщ "российским супом". Украинцы требуют извинений.

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