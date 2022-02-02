LOBODA готовит новое беспрецедентное шоу 'Время LO'

Команда украинской певицы LOBODA уже 6 месяцев ведёт активную работу в Киеве над созданием будущего шоу, режиссером которого выступит Олег Боднарчук.

"Мы сейчас находимся на этапе генеральных прогонов - с утра и до позднего вечера проводим время в танцклассах. Я очень вдохновлена тем, что происходит. И очень жду окончательный результат" - делится LOBODA.

Как отмечает Олег Боднарчук: "Мы готовим беспрецедентное шоу. На сцене зритель увидит 32 огромных экрана. Это сложнейшая технология. Для обеспечения этого грандиозного решения привлечены специалисты из 10 стран. Моя задача сократить дистанцию между Светланой и ее поклонниками на концерте, теперь каждый сможет практически прикоснуться к звезде и почувствовать ее максимально близко. Для создания этого шоу мы используем много инновационных решений и это не похоже ни на одну мою предыдущую работу. Мне даже пришлось перестроиться, и как всегда происходит со Светланой, практически переучиваться. Шоу рождается в кооперации многих талантливых людей во главе с Лободой. У креативной команды много идей, которые мы сейчас воплощаем в реальность".

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В шоу-программу войдет 25 песен. Часть из которых – это свежие релизы, уже успевшие завоевать любовь слушателей, а вторая – всеми любимые хиты певицы. Как резюмирует режиссер шоу Олег Боднарчук: "Шоу "Время LO" будет апофеозом стиля. Мы хотим, чтобы зритель буквально заглянул в глаза артистке, рассмотрел то, из чего она состоит, обрамляя это грацией, оригинальными костюмами и постановками".

27 июня в Одессе, в клубе Ibiza, LOBODA выступит с сольным концертом, где отдельные фрагменты нового шоу будут представлены в специальной клубной программе.