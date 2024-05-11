Голосование на Евровидении 2024: как украинцам за границей проголосовать за alyona alyona & Jerry Heil

В субботу, 11 мая, в Мальме, Швеция, проходит финал Евровидения 2024. В этом песенном конкурсе соревнуются 25 стран, среди которых и Украина, которую представляет дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil.

Как украинцам за границей проголосовать за наших представительниц – читайте в материале. Украинские певицы выступили с песней "Teresa & Maria" под вторым номером.

Зрительное голосование началось непосредственно перед выступлением первого участника. Украинцы за границей, пользующиеся иностранными операторами мобильной связи, могут поддержать Alyona Alyona и Jerry Heil своим голосом.

Голосовать за Украину можно через приложение Eurovision Song Contest или вызов или отправить смс с цифрой 2 на определенный номер для каждой страны.

Однако следует отметить, что по правилам конкурса голосовать за участника своей страны запрещено. Таким образом, граждане, которые находятся непосредственно в Украине, могут поддержать других участников Евровидения 2024, отправив смс на номер 7576 с порядковым номером выступления артиста.

Стоит отметить, что фантастическое выступление продемонстрировали представительницы Украины на Евровидении 2024 года Jerry Heil и alyona alyona в первой половине гранд-финала и произвели фурор у зрителей. Весь номер они сопровождали бурными аплодисментами, а в конце – визжали от удовольствия. Выступление украинок не сильно отличалось от того, которое состоялось во время первого полуфинала во вторник, 7 мая. Важным фактором стали два проукраинских лозунга участниц.

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