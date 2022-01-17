"Евровидение-2022": стали известны имена всех участников Нацотбора

Анна Яковлева
Шоу
1 минута
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'Евровидение-2022': стали известны имена всех участников Нацотбора

Создатели конкурса огласили имена 27 артистов, которые "поборются" в Нацотборе на "Евровидение-2022". Среди них Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA и другие.

Как пишет Суспільне, всего представлять Украину вызвались 284 исполнителя, однако организаторы озвучили имена лишь 27. К слову, песенный конкурс должен состояться в Турине (Италия) на арене PalaOlimpico.

Представлять Украину хотят такие артисты:

  • Alina Pash

Певица Alina Pash.
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  • AMARIIA

  • Barleben

  • DOdoBro

  • Cloudless

  • FIZRUK

  • Gorim!

  • IDXO

  • Kalush Orchestra

  • LAUD

Певец LAUD.

  • Laura Marti

  • Michael Soul

  • Our Atlantic

  • Oyedamola

  • ROXOLANA

Певица Роксолана Сирота.

  • Schor

  • SHY

  • София Шанти

  • SOWA

  • The blue artic

  • The Tape Machine

  • Victoria NIRO

  • WELLBOY

Певец Wellboy.

  • АНТА

  • Вика Ягич

  • Восток

  • Юлия Тимочко

Добавим, что до 24 января будут обнародованы восемь имен финалистов, а из них, путем жеребьевки, выберут одного (12 февраля), кто представит страну на певческом конкурсе. Нацотбор пройдет в обновленном формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 на телеканале UA: ПЕРШИЙ.

К слову, полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что организаторы конкурса обращались к певице Анне Тринчер, музыканту LAUD с предложением поучаствовать в состязании. Артистка отказалась, а вот второй приглашенный певец обещал подумать.

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