'Евровидение-2022': стали известны имена всех участников Нацотбора

Создатели конкурса огласили имена 27 артистов, которые "поборются" в Нацотборе на "Евровидение-2022". Среди них Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA и другие.

Как пишет Суспільне, всего представлять Украину вызвались 284 исполнителя, однако организаторы озвучили имена лишь 27. К слову, песенный конкурс должен состояться в Турине (Италия) на арене PalaOlimpico.

Представлять Украину хотят такие артисты:

Alina Pash

Видео дня

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

София Шанти

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНТА

Вика Ягич

Восток

Юлия Тимочко

Добавим, что до 24 января будут обнародованы восемь имен финалистов, а из них, путем жеребьевки, выберут одного (12 февраля), кто представит страну на певческом конкурсе. Нацотбор пройдет в обновленном формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 на телеканале UA: ПЕРШИЙ.

К слову, полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что организаторы конкурса обращались к певице Анне Тринчер, музыканту LAUD с предложением поучаствовать в состязании. Артистка отказалась, а вот второй приглашенный певец обещал подумать.