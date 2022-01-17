"Евровидение-2022": стали известны имена всех участников Нацотбора
Создатели конкурса огласили имена 27 артистов, которые "поборются" в Нацотборе на "Евровидение-2022". Среди них Wellboy, Alina Pash, ROXOLANA и другие.
Как пишет Суспільне, всего представлять Украину вызвались 284 исполнителя, однако организаторы озвучили имена лишь 27. К слову, песенный конкурс должен состояться в Турине (Италия) на арене PalaOlimpico.
Представлять Украину хотят такие артисты:
Alina Pash
AMARIIA
Barleben
DOdoBro
Cloudless
FIZRUK
Gorim!
IDXO
Kalush Orchestra
LAUD
Laura Marti
Michael Soul
Our Atlantic
Oyedamola
ROXOLANA
Schor
SHY
София Шанти
SOWA
The blue artic
The Tape Machine
Victoria NIRO
WELLBOY
АНТА
Вика Ягич
Восток
Юлия Тимочко
Добавим, что до 24 января будут обнародованы восемь имен финалистов, а из них, путем жеребьевки, выберут одного (12 февраля), кто представит страну на певческом конкурсе. Нацотбор пройдет в обновленном формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 на телеканале UA: ПЕРШИЙ.
К слову, полуфинал "Евровидения-2022" состоится 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что организаторы конкурса обращались к певице Анне Тринчер, музыканту LAUD с предложением поучаствовать в состязании. Артистка отказалась, а вот второй приглашенный певец обещал подумать.