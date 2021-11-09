Ди Каприо чуть не увел у Джеффа Безоса девушку: миллиардер не замедлил с ответом

Между голливудским актером Леонардо Ди Каприо и основателем Amazon Джеффом Безосом разгорелся шуточный конфликт. На гала-вечере в Лос-Анджелесе девушка миллиардера смотрела на Лео таким влюбленным взгядом, что в сети тут же начали сплетничать: "А не увел ли актер спутницу у покорителя космоса?"

Владелец интернет-гиганта Amazon Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчез вместе посетили 10-й гала-вечер Art+Film в Лос-Анджелесе, пишет Medialeaks. Присутствовал на мероприятии и обладатель Оскара Леонардо Ди Каприо, который подошел пообщаться с парой. Их диалог запечатлели папарацци и опубликовали видео в сеть. Благодаря Лорен оно тут же стало вирусным (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Видео дня

В клипе девушка, стоявшая в обнимку с одним из самых богатых людей в мире, с такой нежностью и страстью тянется к кинозвезде, что пользователи сети просто не смогли пройти мимо.

"Когда буквально владеешь миллиардами, но до Леонардо Ди Каприо тебе всё равно далеко. Найди кого-то, кто будет смотреть на тебя так же, как девушка Джеффа Безоса — на Леонардо Ди Каприо. Вы тоже думаете, что Леонардо уже на пути в космос? Моя ракета ничего для тебя не значит?" – активно комментировали ролик пользователи Twitter.

Клип собрал уже больше 10 млн просмотров и наконец-то на него отреагировал сам Безос. Реакция миллиардера оказалась еще смешнее, чем видео. Он опубликовал в своем Twitter фото возле знака с надписью: "Опасно! Крутой обрыв. Роковое падение". А сам пост подписал так: "Лео, иди сюда, я хочу тебе кое-что показать…"

Теперь ждем ответ от звезды "Титаника".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Безос проиграл в суде Илону Маску, на что глава SpaceX отреагировал язвительным твитом.