Сеть озадачило фото с ящерицей, которая показала идеальную маскировку

В сети опубликовали фотографию ящерицы, которая мастерски притаилась в саду. Пользователей озадачил снимок, ведь отыскать рептилию оказалось не так просто.

Автором кадра является Англа Б. Рамирес из Шарлотты, Северная Каролина, которая поймала уникальный момент совершенно случайно, пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я хотела поднять банку и, когда моя рука была уже близка к ней, заметила ящерицу. Она поразила меня, потому что почти сливалась с зелеными листьями. Я отдернула руку и решила, что банка подождет. Вместо этого я достала телефон, чтобы сделать снимок", – поделилась своими впечатлениями фотограф.

Люди в комментариях пишут, что им понадобилось немалое количество времени, чтобы отыскать ящерицу. А кому-то сделать это так и не удалось. Вот что они пишут:

"Мне пришлось долго смотреть на фото, прежде чем я увидел ее", "Просто удивительный камуфляж", "Я поражен, потому что это пример идеальной маскировки".

Пользователей сети озадачил снимок с ящерицей, которую невозможно найти. The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть озадачил снимок со змеей, которую невозможно найти. Пользователям не дает покоя загадочное фото высокой травы, в которой нужно отыскать животное. Автором случайного кадра является житель Австралии. Он сделал снимок во время своей прогулки, но сначала и сам не понял, что там есть что-то кроме зеленого поля.