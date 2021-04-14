Сеть озадачила иллюзия с "летающим котом" в небе. Фото

На острове Мауи, Гавайи, турист Боб, прогуливаясь по городу, поднял голову в небо и увидел, как над ним пролетает гавайский гусь, поэтому сразу же достал телефон, чтобы сделать пару кадров. Но из-за оптической иллюзии кажется, что это "летающий кот".

Взглянув на снимок, мужчина рассмеялся, так как ему удалось сфотографировать первое в мире такое "особенное" животное. Об этом пишет The Dodo (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, из-за того, что Боб долго настраивал технику, гусь улетел на приличное расстояние. Мужчине пришлось фокусировать камеру, и он не обратил внимание, что кадр получится под странным углом.

Так, хвостовое оперение гуся превратилось в кошачью мордочку, а длинная шея, благодаря оптической иллюзии, оказалась хвостом.

"Я не cмог развидеть кошачью голову, поэтому опубликовал фотографию в сети", – отметил Боб.

Мужчине удалось сфотографировать первого в мире "летающего кота" Bob White

По его словам, он очень удивлен, что его снимок оценили многие пользователи социальной сети. Мужчина добавил, что раньше он видел гавайского гуся только на картинках, поэтому считает, что ему повезло сделать это фото, хоть такое и необычное.

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