Самые запоминающиеся курьезы Евровидения: от политических скандалов до прославления дьявола. Видео

Международный песенный конкурс Евровидение ежегодно смотрят миллионы людей в прямом эфире, поэтому каждый скандал там достаточно заметен. В этом году конкурс проходит с 18 по 22 мая в Роттердаме, Нидерланды.

Так, Евровидение – это не только шанс прославиться молодым исполнителям на весь мир своей песней, но и попасть в конфуз, который все будут обсуждать еще долгое время. OBOZREVATEL сделал подборку самых эпичных курьезов, в которые попадали участники международного шоу.

Заметный инцидент на Евровидении случился в 1978 году после войны между Иорданией и Израилем. Тогда из-за напряженных отношений между этими странами в Иордании была прекращена трансляция конкурса. Так, вместо выступления представителя от евреев Изхара Коэна и группы Alphabeta, арабы показали зрителям фотографию букета цветов. А во время объявления победителей (выиграли израильтяне), прервали трансляцию. Иорданцам же сказали, что в конкурсе выиграла Бельгия.

В 2006 году в Финляндии победа в национальном отборочном конкурсе на Евровидение досталась рок-группе Lordi, что чуть было не спровоцировало кризис в стране. Население не хотело, чтобы их представляли рокеры, выступающие в костюмах монстров. А финские религиозные деятели и вовсе начали пугать всех тем, что такое представление спровоцирует распространение сатанизма. Финны даже писали президенту, чтобы тот запретил рок-музыкантам ехать на выступление в Афины. А СМИ и вовсе назвали Lordi агентами КГБ, засланными Владимиром Путиным для дестабилизации обстановки в стране. Тем не менее выступление группы принесло Финляндии первую победу за всю историю ее участия в Евровидении.

Противоречивый случай произошел и с Грузией в 2009 году в период напряженных отношений с Россией из-за войны в Южной Осетии. Для участия в конкурсе представители Тбилиси Stephane & 3G выбрали песню We don'T Wanna Put In, что в переводе означает "Мы не хотим давления". Благодаря игре слов все услышали в припеве "Мы не хотим Путина". Организаторы Евровидения начали давить на Грузию, поэтому группа вообще отказалась от участия.

В этом же 2009 году на Евровидении, которое проходило в Москве, победил представитель Норвегии Александр Рыбак. Во время награждения он так переволновался и настолько сжал в руке свой трофей, что отломил "Хрустальному микрофону" ножку. На видео можно заметить, как Александр попытался осторожно поставить награду на пол, но она развалилась. Впоследствии Рыбаку еще раз вручили главный приз конкурса. Шведский скульптор Кьель Энгман (автор статуэтки приза "Евровидения") решил изготовить копию приза специально для Александра. Так, впервые за 55-летнюю историю международного конкурса его победитель получил две награды за одну победу.

В 2019 году в Украине MARUV отказалась подписывать контракт с НОТУ, который позволял ей представлять нашу страну на Евровидении, но при этом с рядом ограничений для ее будущей карьеры. Условия договора, по словам исполнительницы, были настолько абсурдны, что ей пришлось отказаться от поездки на международный конкурс. Вслед за ней отказались все группы, которые получили наибольшее количество голосов: Freedom Jazz, Brunettes Shoot Blondes и KAZKA. Так, в 2019 году Украина не приняла участия в песенном конкурсе, который тогда проходил в Тель-Авиве.

Еще в конце февраля 2021 года кипрская певица Элена Цагрину представила трек El Diablo, что с испанского языка переводится как "Дьявол". Песня понравилась зрителям и судьям, поэтому ей дали "зеленый" свет на участие в Евровидении. Но вот церковные организации Кипра и Греции потребовали снять песню с участия из-за ее "дьявольского послания". А некоторые киприоты даже позвонили вещателю, который проводил отбор, с угрозой сжечь здание. Тогда вещатель отстоял право на "дьявольскую" песню, а сейчас букмекеры ставят на то, что она займет как минимум второе место в вокальном конкурсе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, группа Go_A, которая в этом году представляет Украину на песенном конкурсе Евровидение 2021, заняла третью позицию в прогнозах букмекеров касательно первого полуфинала конкурса. На первом месте оказалась Мальта, а на втором Кипр.

Также мы писали, что в гранд-финал Евровидения 2021, кроме Украины, прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.