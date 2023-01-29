Рэпер ХАС о скандале с Потапом: почему а я должен бояться? Потому что он снимал штаны в Москве, а я нет?

Украинский рэпер и радиоведущий Назар Хасан, более известный как ХАС, вспомнил давний конфликт со своим коллегой Потапом. Тогда хип-хоп исполнителя пригласили на радиоэфир, а он назвал одного из ведущих программы "м*даком". Когда микрофоны и камеры выключили, ХАС, как рассказал он сам, решил поговорить с Алексеем Потапенко о его "хамоватом" поведении.

Видео дня

По словам Хасана, Потап после этого разговора обиделся на него. Подробностями исполнитель поделился в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

"У нас состоялся диалог вне эфира, на что он обиделся. Потому что я не сдерживал слов. А я редко сдерживаю слова, если затрагивают моих. Когда мне сказали: "Ну разве так можно с гостем?" Я сказал, что если бы ко мне домой такой гость пришел, то там словами не закончилось бы. Потому что ты не имеешь права в гостях вести себя так. Кем бы ты ни был… Потому что мы все из плоти и крови, и тот, кто думает, что он звезда, пусть так думает, потому что звезда – это скопление газов. Ничего не дает тебе права относиться к людям, как к хламу. Почему он может назвать человека мудаком, а я не имею права сказать так? Почему он не боится, а я должен бояться? Потому что он снимал штаны в Москве, а я нет? Какие у него есть достижения, которые могут позволить ему оскорбить человека?" – эмоционально выразился ХАС.

Рэпер решил напомнить не только о личном конфликте с Потапом, но и о том, что второй накануне полномасштабного вторжения уехал с женой, певицей Анастасией Каменских в Испанию, откуда еще несколько месяцев не возвращался после 24 февраля.

ХАС резко назвал коллегу "барселонской терробороной" и "придурком со своей девушкой", намекая, очевидно, на Каменских.

"Они смахали за границу. О чем говорить? Пока здесь молодняк начал что-то делать, что-то творить, те думали, что пересидят две-три недели, максимум месяц, и все пройдет. А не прошло", – сказал в эфире Назар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Потап продемонстрировал контракт с силами территориальной обороны Украины после шквала хейта в свою сторону. Что не так с документом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!