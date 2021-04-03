Реакция собаки на диету покорила пользователей. Видео

Пес по имени Тоби с нетерпением ждал, когда хозяин наполнит миску вкусным кормом, однако этого не произошло. И реакция питомца стала вирусной в интернете.

В коротком ролике можно увидеть, как вместо сытной порции еды, собака получает несколько кусочков и сильно расстраивается. Настроение Тоби моментально меняется: он издает грустный звук и смотрит на свою миску. Об этом пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Забавное видео посмотрело почти 36 миллионов человек, а также пользователи оставили тысячи комментариев. Хоть люди и понимают, что это безобидная шутка, они пишут, чтобы хозяин дал питомцу большую порцию корма:

"Он такой милый! В следующий раз ты должен дать ему гораздо больше", "Дай ему еще немного", "Какой печальный крик", "Он такого не заслуживает…", "Его взгляд просто разбил мне сердце".

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