Raining Man фестиваля Atlas Weekend: NIKITA LOMAKIN запремьерил треки под проливным дождем

NIKITA LOMAKIN представил абсолютно новые треки из будущего альбома "Эйфория" на сцене фестиваля Atlas Weekend Friends Edition. И если в первый "украинский день" феста погода "подыграла" солнцем, то вчера как раз на выступлении Никиты начался ливень. Артист не только не перестал петь, но и вошел в еще б о льший азарт!

NIKITA LOMAKIN:

Мне самому очень нравится моя музыка сейчас. Я живу в этих треках и чувствую себя максимально раскованно! Плюс моя банда: они, глядя на меня, продолжали играть и, кажется, кайфанули от того, что делали, еще больше, чем когда на нас ничего не лилось!

Треки "Кружева", "Несправедливо" и "Эйфория" пока недоступны на цифровых площадках. Последние две, если на концертном лайве не получилось присутствовать лично, можно оценить в YouTube.

Видео дня

Уже через неделю NIKITA LOMAKIN обещает порадовать поклонников супер-новостью. Какой — первыми узнают его фолловеры в социальных сетях.

https://www.facebook.com/ nikitalomakinofficial

https://www.instagram.com/ nikitalomakinofficial/

https://vm.tiktok.com/ ZSJbmA6m8/