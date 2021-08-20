'Прости, что изменил': Nikita Lomakin спел о неверности украинской поп-диве

Певица Тина Кароль сегодня представила новый альбом дуэтов под названием "Молода кров". Одним из представителей "поколения Независимости" среди музыкантов стал Nikita Lomakin. По словам артиста, он неспроста оказался среди участников релиза.

"Тина спросила у меня: "Будеш невірним?". Оказывается, у нее уже была демо-версия песни, в которой она слышала меня. Мне нужно было представить, как бы я поступил, если бы оступился. Повсюду пел куплет Кароль и ощущал себя ею, чтобы точнее написать свой куплет об измене от "первого лица". Тина, прости, что изменил тебе!", – рассказал Nikita Lomakin.

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ТІНА КАРОЛЬ feat. NIKITA LOMAKIN - НЕВІРНИЙ | ПРЕМ'ЄРА

В ближайшее время услышать молодого певца можно в рамках фестиваля "Чорноморські Ігри" 22 августа. Прямая трансляция состоится на телеканале М1.