В небе над США заметили загадочный объект, похожий на НЛО. Видео

В сети обнародовали кадры загадочного объекта, который увидели в США, что напомнило НЛО. В небе показался белый круглый объект, преследуемый реактивным двигателем самолета.

Соответствующий ролик опубликовали на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Загадочный момент запечатлели в 9:15 утра 13 июля.

"Это невероятное видео. Женщина по имени Дон вышла на улицу, чтобы поправить свою антенну, и заметила, что этот самолет в небе, похоже, преследует что-то впереди", – рассказал автор ролика.

Видео дня

В кадре можно услышать, как Дон говорит: "Я никогда раньше такого не видела. Один гонится за другим? Вот как это выглядит".

Автор видео отметил, что реактивный самолет, скорее всего, двигался со скоростью около 400 миль в час.

"Реактивный самолет остается позади этого белого объекта, который явно не является самолетом или вертолетом, и очень быстро покрывает большую часть неба. Судя по следу за ним, мы можем предположить, что это все-таки самолет, который не имеет инверсионного следа и выглядит как большой круглый белый объект", – подчеркнул автор.

Также он добавил, что это может быть и обычный шар, на котором нет мигающих огней.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в небе над Одессой местные жители заметили странный неопознанный летающий объект. Сообщения об этом с соответствующими видео появились в местных группах в социальной сети.