В Канаде лось пролез в окно школы и сорвал урок. Фото

В Канаде в провинции Саскачеван лось разбил большое окно школьного класса во время занятия. В помещении находились 15 детей и двое взрослых.

Соответствующие фото опубликовал Пэт Дубуа в Twitter. Лось в Саскатуне только что выбил окно в школе Сильвии Федорук. Никто не пострадал. Дети в порядке", – написал мужчина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ранее лося замечали возле школы в Саскачеван, но тогда он пропал. А теперь вновь напомнил о себе, разбив окно класса в школе.

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Во время происшествия учителям удалось оперативно вывести детей из класса. Отмечается, что никто из детей и взрослых не пострадал.

Тем временем зверь ввалился у двери, а после поднялся и замер по центру помещения.

На место сразу же вызвали полицию, которая по приезду вкололи лосю снотворное и вывезли его в безопасное место в лесу, после чего отпустили на свободу.

В службе охраны природы отметили, что такое поведение нехарактерно для лосей. Вероятнее всего зверя могли испугать собаки или другие животные.

В комментариях под постом пользователи сети принялись комментировать фотографию.

"Это возможно лучшая фотография лося, которую я когда-либо видел", "Лось, идущий по улице, – это одно, а этот решил просто ворваться в здание, не меньше, через окно, просто для забавы", "Эмм… Привет!", "Забавно", – пишут люди.

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