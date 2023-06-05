После встречи с украинцами оказался прикован к земле: WР жестко высмеял Путина в карикатуре с конем

Влиятельная американская газета The Washington Post в карикатуре высмеяла российского диктатора Путина и его коня, очевидно символизирующего армию оккупантов. Художник Майкл де Аддер нарисовал прикованного к земле террориста, связанного украинцами.

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Интересно, что некоторым читателям не понравилась карикатура из-за изображения жестокого обращения с животными. Вид прикованного к земле диктатора не смутил никого. На это обратил внимание сам автор иллюстрации в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Некоторые люди не соглашаются с этой карикатурой. Они считают, что она была нарисована с натуры жестоко связанной лошади. При создании этой карикатуры ни одна лошадь не пострадала", – написал художник, еще раз подчеркнув, что до лидера террористической страны никому нет дела.

В своем изображении для газеты он высмеял положение, в котором оказался россиянин. Майкл де Аддер видит его вместе с конем, который может олицетворять российскую армию или союзников РФ, лежащих на земле без возможности шевельнуться.

Связали его на иллюстрации трактора с флагами Украины, которые олицетворяют украинский народ. Автор дал понять, что Путин не может победить украинцев, которых планировал захватить.

На иллюстрации диктатор лежит в военной форме и берцах без верха, шокировано всматриваясь в небо. Кое-кто из комментаторов нашел в карикатуре отсылку в "Путешествиям Гулливера", где главный герой оказался в аналогичной ситуации.

К слову, перед новым годом журнал The Week поместил на свою обложку президента РФ Владимира Путина. По мнению издания, глава Кремля стал одним из лиц 2022 года, однако с одним нюансом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин попал в меткую карикатуру художника из Азербайджана, вдохновленного ситуацией в Босфорском проливе. Президент Турции не пропустил корабли РФ в Черное море, и они были вынуждены вернуться во Владивосток.