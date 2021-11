Пес замаскировался под овцу и пробрался в стадо. Вирусное видео

Американка Люси Джонс опубликовала забавный ролик со своим псом. На кадрах видно, как питомец в овечьей шкуре сидит в сарае в окружении овец. Собака недоумевая, что происходит, сидит и моргает, а другие животные пристально рассматривают ее.

Соответствующее видео опубликовала Люси в TikTok. Ролик набрал более 6,6 тысячи комментариев, 200 тысяч лайков и почти 40 тысяч репостов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео показано, как собака породы овчарка спокойно сидит в овечьей шкуре, как вдруг к ней начинают приближаться овцы. Пес поворачивает голову, чтобы посмотреть на них и овцы резко останавливаются.

Видео дня

Фоном видеоролика выбрали музыку – "how would they know bad girls club" Криса Глисона. В тексте говорится: "Никто не узнает. Никто не узнает", на что другой отвечает: "Они узнают".

Пользователи социальной сети пишут, что это один из самых забавных и милых роликов за последнее время.

"Я думаю, он смущен, он хочет посмотреть, заметили ли они еще! Они шепчутся, не смотри на него!", "Волк, замаскированный под собаку в овечьей шкуре", "Очень забавно", "Молчание ягнят", "Овцы думают, что это новенький", "Даже овцы сбиты с толку", "Лол". "Люди очень скоро полюбят это видео", "Никогда еще Штирлиц не был близок к провалу", "Они начали что-то подозревать", "Внедрение агента в банду", "Классная маскировка", "Он отчаянно пытается работать под прикрытием", – пишут люди.

