Остапчук вслед за Марченко обратился к Зеленскому из-за Медведчука и рассмешил сеть
Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал пародию на свою бывшую коллегу Оксану Марченко, чем рассмешил сеть. Сегодня телеведущая обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого задержала накануне СБУ.
Смешной ролик Остапчук опубликовал в Instagram. Он уже получил много одобрительных комментариев. К тому же пользователи отметили, что Марченко внешне очень изменилась, кто-то предположил, что ее "хирурги плохо старались" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Он показал первую часть обращения жены Медведчука к президенту, а потом сам обратился к главе государства: "Я – Владимир Остапчук, бывший коллега по "телеку" Оксаны Марченко – жены народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к Зеленскому: Владимир Александрович, вы что! Какое отпускать, мы только начали этот сериал смотреть".
Через два часа ролик собрал более 100 тысяч просмотров.
Как писал OBOZREVATEL, Оксана Марченко сегодня публично обратилась к Владимиру Зеленскому и призвала отпустить Виктора Медведчука. Одиозная телеведущая добавила, что нардеп не пытался покинуть Украину, и это якобы известно главе государства.
СБУ задержала Виктора Медведчука 12 апреля. Арест был произведен по поручению Владимира Зеленского. Эта хорошая новость вдохновила украинцев на создание целого ряда мемов и фотожаб. Посмотреть лучшие из них можно здесь.