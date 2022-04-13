Остапчук вслед за Марченко обратился к Зеленскому из-за Медведчука и рассмешил сеть

Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал пародию на свою бывшую коллегу Оксану Марченко, чем рассмешил сеть. Сегодня телеведущая обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием освободить ее мужа, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого задержала накануне СБУ.

Смешной ролик Остапчук опубликовал в Instagram. Он уже получил много одобрительных комментариев. К тому же пользователи отметили, что Марченко внешне очень изменилась, кто-то предположил, что ее "хирурги плохо старались" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Он показал первую часть обращения жены Медведчука к президенту, а потом сам обратился к главе государства: "Я – Владимир Остапчук, бывший коллега по "телеку" Оксаны Марченко – жены народного депутата Украины Виктора Медведчука. Обращаюсь к Зеленскому: Владимир Александрович, вы что! Какое отпускать, мы только начали этот сериал смотреть".

Видео дня

Через два часа ролик собрал более 100 тысяч просмотров.

Как писал OBOZREVATEL, Оксана Марченко сегодня публично обратилась к Владимиру Зеленскому и призвала отпустить Виктора Медведчука. Одиозная телеведущая добавила, что нардеп не пытался покинуть Украину, и это якобы известно главе государства.

СБУ задержала Виктора Медведчука 12 апреля. Арест был произведен по поручению Владимира Зеленского. Эта хорошая новость вдохновила украинцев на создание целого ряда мемов и фотожаб. Посмотреть лучшие из них можно здесь.