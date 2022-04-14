'Москва сгорела': в песне 'Ленинграда' 2012 года нашли пророчество для русского военного корабля

В песне российского "Ленинграда" 2012 года под названием "Почем звонят колокола" нашли скрытое пророчество для российского военного крейсера, который 13 апреля ВСУ обстреляли ракетами. Как и в композиции, "Москва" действительно сгорела, однако речь идет не о столице России, а о вражеском судне.

В комментариях к ролику группы уже начали появляться сообщения, что коллектив очень точно описал инцидент в Черном море. С видео можно ознакомиться на YouTube "Ленинграда" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Почем звонят колокола" входит в студийный альбом "Рыба", релиз которого состоялся в 2012 году. Многие восприняли трек как политический демарш Сергея Шнурова, солиста коллектива. В свойственной автору манере он выразил свое отношение к столице как к центру политической и общественной жизни.

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"Под раздачу" в тексте попали: президент-диктатор России Путин, пропагандистка, называющая себя независимой журналисткой, Ксения Собчак, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, оппозиционер Алексей Навальный и многие другие.

В песне Шнуров описал сожжение Москвы и всех ее коренных и приезжих жителей, правоохранительные органы, действующего и будущего мэра.

С полным текстом можно ознакомиться ниже

После новости о том, что российский крейсер "Москва" загорелся в Черном море в результате обстрела двумя ракетами "Нептун", многие украинцы переслушали произведение Шнурова и оставили там свои отзывы.

"Как в воду смотрел", "Ну вот опять пророчество сбылось. Крейсер – все", "3.04.2022 Москва таки сгорела", "Зашел послушать после последних событий в Черном море", "Не сгорела, а случилась хлопок с последующим задымлением", – говорится в новых комментариях.

Об интересном совпадении также написал в Facebook глава Антикоррупционного правозащитного Совета Александр Снисарь, добавив фото крейсера.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы отыскали в полном гимне Украины пророчество, которое сбывается прямо сейчас. В тексте второго куплета есть слова, которые можно смело ассоциировать с русско-украинской войной.