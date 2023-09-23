Как выглядит 15-летний парень с самыми длинными в мире волосами и что со своим 'богатством' сделала рекордсменка среди девушек. Фото

Сидакдип Сингх Чахал – 15-летний парень из Уттар-Прадеш, Индия, установил мировой рекорд по самым длинным волосам среди подростков-мальчиков, отрастив волосы длиной 146 см. За всю жизнь он ни разу не ходил в парикмахерскую.

Об этом сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса. Сидак моет волосы дважды в неделю, уделяя этому по меньшей мере час, вместе с тем, чтобы их высушить и расчесать. "Это бы заняло целый день, если бы не помощь моей матери", – говорит он.

Сидак отращивает волосы, потому что он сикх. Один из главных принципов этой религии – никогда не стричь волосы, поскольку это дар Божий. Обычно он завязывает пряди в пучок и покрывает их дастаром (тюрбаном), как принято у сикхов. Семья Сидака и многие его друзья являются сикхами, однако никто из них не имеет таких длинных волос, как он.

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"Многие из моих родственников были шокированы, увидев, какие они длинные", – признается парень. Когда Сидак рассказал им, что его волосы установили мировой рекорд, некоторые из них не поверили: "Они думали, что я их обманываю, и понадобилось немного доказательств, чтобы убедить их", – говорит он.

В интервью информационному агентству ANI Чахал поделился, как он решил отращивать свои длинные волосы и с какими трудностями он столкнулся, на пути к этому достижению, в частности, с издевательствами со стороны друзей, пишет India Today. "Мои друзья насмехались надо мной, когда я сушил волосы. Они называли меня девочкой. Но я никогда не обижался. Я воспринимал это как мотивацию. Теперь мои друзья рады за меня", – вспоминает он.

Сидак сказал себе, что срежет волосы, когда повзрослеет, но теперь он считает это частью своей личности. "Я планирую оставить свои волосы нестриженными до конца своей жизни", – заявляет он.

Когда парень не тратит часы на мытье и сушку своих длинных прядей, он уделяет время обучению, тренировкам, чтению и игре в видеоигры. "Верите или нет, но вся моя личность базируется не на моих волосах", – шутит он.

Сидак в восторге от того, что установил мировой рекорд и был включен в Книгу рекордов Гиннесса 2024 года. "Я был на седьмом небе от счастья, когда узнал, что меня внесут в книгу", – говорит он.

Длина самых длинных волос среди подростков (девушек и парней) составляла 2 м. Рекорд принадлежал девушке Ниланши Пател из Индии. Она занимала этот титул с 2018 по 2021 гг. и за этот период трижды била собственный рекорд. Начальная длина ее волос в 2018 году составила 170,5 см, затем 190 см 22 сентября 2019 и 200 см в 2021 году.

Девушка отращивала волосы с шести лет из-за неудавшейся прически в парикмахерской: "Я подстриглась и это была очень плохая прическа. Тогда я решила, что не буду стричься", – объяснила она. В 2021 году, после своего 18-летия, Ниланши все же отрезала свои длинные пряди, отдав волосы музею Книги рекордов Гиннесса.

Пока нет обладателя рекорда самых длинных волос – Сидак готов получить этот титул, когда ему исполнится 18 лет, если никто другой не будет претендовать на это звание.

Самые длинные волосы за всю историю принадлежали Свами Пандарасаннадхи, главе монастыря Тирудадутурай в Мадрасе, Индия, чьи волосы, как сообщалось, в 1949 году составляли 7,9 м, однако правдивость этого утверждения невозможно проверить.

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