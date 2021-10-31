Дрессированный котенок восхитил сеть. Вирусное видео

В сети завирусилось новое видео, на котором дрессированный котенок выполняет команды хозяина. Домашний любимец послушно приносит во рту резинку для волос и просит поиграть с ними еще.

Трогательную игру, которую пользователь ником @running__cat выложил в соцсеть TikTok, лайкнули почти 2 миллиона зрителей. На странице все видео посвящены курьезам с четырехлапыми животными (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах серо-белый котенок приносит хозяину черную резинку для волос, садится за задние лапы и просит бросить ее снова. Такое действие продолжается раз за разом.

Видео дня

Пользователи восхитились необычной для котиков игрой и пошутили, что в прошлой жизни герой видео был собакой, поэтому у него остались навыки команды "апорт".

Всего пост просмотрело 14 миллионов человек, 22 тысячи из которых оставили комментарии.

Котят породы мачкин любят за их необычную внешность и добрый нрав. Отличительной особенностью таких котиков являются коротенькие лапки, которые смотрятся смешно против стандартного по размерам тела.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о 12 котах, которые не дают спокойно жить своим хозяевам. Любимцы рассмешили сеть своими проделками, запечатленными на камеру.