Анекдоты дня: приколы и мемы за 28 июля
По-настоящему крут не тот, кто покупает машину, чтобы ездить на работу, а тот, кто покупает квартиру недалеко от работы, чтобы ходить туда пешком.
Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 28 июля.Анекдоты дня
– Моя жена за год поправилась на 80 килограммов.
– Так выгони ее на фиг.
– Поздно, она уже во входную дверь не проходит.
***
– Расскажите, чего вы достигли в жизни?
– Дна!
***
Махнуть на курорт проще всего рукой.
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– Водку будешь?
– Нет.
Смотрите в кино "Железный человек-3"!
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– Когда я просыпаюсь, думаю о тебе. Целый день в моей голове только ты. Даже когда я ложусь спать, все равно думаю только о тебе... Может, наконец, вернешь мне деньги?
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Учительница на уроке географии спрашивает Вовочку:
– Вовочка, скажи, что ты слышал о Панамском и Суэцком каналах?
– Ничего, Марья Ивановна. Наш телевизор такие каналы не ловит.
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Купила успокоительный чай, а меня бесит его запах и вкус!
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Оксана ела, как птичка, – половину своего веса в день.
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Машенька пришла утром в костюме белочки и... ужасно напугала сторожа детского сада.
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал истории десяти парней, которых трудно узнать после похудения и отказа от алкоголя и наркотиков. Здоровый образ жизни помог им измениться до неузнаваемости.