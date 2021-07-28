Анекдоты дня: приколы и мемы за 28 июля

По-настоящему крут не тот, кто покупает машину, чтобы ездить на работу, а тот, кто покупает квартиру недалеко от работы, чтобы ходить туда пешком.

Актуальные анекдоты, приколы и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 28 июля.

– Моя жена за год поправилась на 80 килограммов.

– Так выгони ее на фиг.

– Поздно, она уже во входную дверь не проходит.

***

– Расскажите, чего вы достигли в жизни?

Видео дня

– Дна!

***

Махнуть на курорт проще всего рукой.

***

– Водку будешь?

– Нет.

Смотрите в кино "Железный человек-3"!

***

– Когда я просыпаюсь, думаю о тебе. Целый день в моей голове только ты. Даже когда я ложусь спать, все равно думаю только о тебе... Может, наконец, вернешь мне деньги?

***

Учительница на уроке географии спрашивает Вовочку:

– Вовочка, скажи, что ты слышал о Панамском и Суэцком каналах?

– Ничего, Марья Ивановна. Наш телевизор такие каналы не ловит.

***

Купила успокоительный чай, а меня бесит его запах и вкус!

***

Оксана ела, как птичка, – половину своего веса в день.

***

Машенька пришла утром в костюме белочки и... ужасно напугала сторожа детского сада.

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал истории десяти парней, которых трудно узнать после похудения и отказа от алкоголя и наркотиков. Здоровый образ жизни помог им измениться до неузнаваемости.