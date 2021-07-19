Анекдоты дня: приколы и мемы за 19 июля

Всегда держите в холодильнике бутылку шампанского для особых случаев – иногда особым случаем может оказаться то, что у вас есть бутылка шампанского в холодильнике!

Веселые анекдоты, шутки, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 19 июля.

Разговор двух бабушек:

– Ты выглядишь, как королева Англии.

– Обижаешь, она старше меня на два года.

***

Настоящей женской дружбы не бывает. Это общеизвестный факт. Дружбы между мужчиной и женщиной также не существует. У меня вопрос: с кем же тогда дружить женщине?

Видео дня

***

– Дорогой, расскажи мне какую-то романтическую сказку на ночь.

– Я тебя люблю. Спи.

***

Студент – отцу:

– Почему говорят, что студенческие годы – лучшие? Что-то я пока этого не ощутил...

– Просто потом будет еще хуже.

***

Вчера мы столкнулись нос к носу со старыми друзьями. За рулем была моя жена...

***

А знаете, почему подъем в армии в шесть утра? Потому что единственное, чего хочется в это время – это убивать!

***

Запись в дневнике: "Ваш сын единственный, кто взял в поход водку. Спасибо вам за сына".

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 12 курьезных детских шалостях, которые сильно напугали родителей. Пользователи были поражены тому, как дети сумели додуматься до такого.