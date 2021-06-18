Анекдоты дня: приколы и мемы за 18 июня

Отрывок из школьного сочинения: "Тридцать лет и три года лежал Илья Муромец на печи, не вставая. А потом ему отключили интернет".

Актуальные шутки, анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 18 июня.

– Изя, если будешь хорошо учиться, мы с папой купим тебе компьютер.

– А если плохо?

– Тогда купим рояль или скрипку.

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"Настоящего мужчину" придумали женщины, чтобы пугать им собственных мужей.

Видео дня

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– Доктор, после развода я сильно набрала в весе, подскажите, что мне делать?

– Прекращайте праздновать.

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К тому времени, когда вы поймете, что ваши родители были правы, у вас уже будут дети, которые решат, что вы неправы.

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– Ты такая милая, когда спишь.

– Откуда ты знаешь?

– У тебя окно было открыто, я подсмотрел.

– Я живу на 7-м этаже!

– Было нелегко.

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Ужинать после шести часов вечера вредно. Поэтому я всегда предпочитаю ранний завтрак после 23-х!

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Купите землю, навоз, торф, теплицу, семена, рассаду, удобрения, средства от вредителей, инструменты, машину, бензин – и наслаждайтесь бесплатным урожаем с собственной дачи!

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Человек, страдающий от бессонницы, – это тот, кто постоянно хочет спать, кроме тех случаев, когда это необходимо.

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Делать одно и то же быстро надоедает. И только холодильник можно открывать и закрывать бесконечно...

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы десять модных трендов из 90-х, которые в наше время выглядят смешно. Экстравагантные вещи в то время считались особенно "крутыми".