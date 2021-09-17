Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 17 сентября

Если вы высокий, мускулистый, голубоглазый блондин – не приходите на пляж. Дайте шанс другим.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 17 сентября.

Дипломатов специально обучают говорить пустыми, бессодержательными фразами. А нашим политикам это дано от природы.

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2050 год. Мама и сын-третьеклассник слушают рекламу по радио: "Эффективный коучинг из бренд-менеджмента! Коммуникации бренда с потребителем. Формирование аутсорсинговых пулов в ресерче. Мониторинг дистрибуции. Адрес – улица Шевченко, 25".

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Сын:

– Мама, а кто такой Шевченко?

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Круглосуточный магазин. Два часа ночи. Покупатель:

– Мне белку булого и малакет пока.

Продавщица:

– Вам макет полока какой жирности?

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Если послушать женщину, то мужчины делятся на два типа: 1) умные, сексуальные, работящие, состоятельные; и 2) ее муж.

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Гости делятся на два типа: одни стараются уйти домой пораньше, а другие – задержаться подольше. Как правило, представители обоих типов пребывают между собой в браке.

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– Гот! – подумал попугай, глядя на ворону.

– Гей! – подумала ворона, глядя на попугая.

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Покурил сигареты Parlament, но в парламенте не заседал. Выпил водку Prezident, но президентом не стал. И только когда пью пиво Kozel, чувствую, что действует.

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Прием в раю:

– Господи, тут к тебе атеисты!

– Передайте им, что меня нет.

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Хороший муж должен знать три слова: "люблю", "куплю", "поехали".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Нидерландах, в провинции Гелдерланд произошел курьезный инцидент: петух и козел спасли курицу от ястреба. Хозяин фермы рассказал, что его животные уже не раз бросались защищать кур от диких птиц.