Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 14 сентября

Михаил Булгаков по профессии был врачом, а прославился как писатель. Вот что бывает, когда у врача разборчивый почерк.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 14 сентября.

Макияж... маникюр... педикюр... эпиляция... Эх! А в детстве – завязала бантик на голове – и уже красавица!

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Видео дня

На вопрос "Чего вы достигли в жизни?" пенсионер из США отвечает – "достатка", пенсионер из Китая – "много детей и внуков", а наш пенсионер – "пенсионного возраста".

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Британские ученые установили, что если свет на кухне включать-выключать каждые пять секунд, то тараканы умрут от челночного бега туда-сюда.

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Кот, купленный за 500 долларов, погрыз туфли за 1000 долларов. Хозяин сильно рассердился, что привело к его общим финансовым потерям в размере 1500 долларов.

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Я, конечно, не подарок. Но и ты не именинник.

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– Твоя жена так похудела!

– А ей деваться некуда. Купил для нее шикарную дорогую одежду, о которой она даже и не мечтала. Но на два размера меньше.

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– Мама, мама, меня в школе дразнят: говорят, что я мафиози.

– Что за глупости! Завтра же пойду к учительнице и поговорю с ней об этом.

– Давай, только сделай так, чтобы это выглядело как несчастный случай.

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У кота язык – это не только язык, но и ложка, чашка, зубная щетка, щетка для шерсти, мыло, мочалка и туалетная бумага.

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Доброе утро начинается с обеда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии поймали акулу, очень похожую на свинью. Ученые определили, что забавное животное – это атлантическая центрина, или акула-свинья, очень редкий вид акул.