Эти 13 фото доказывают, что лучше не возвращать моду 80-х
Тренды в 80-х годах трудно спутать с другой эпохой. Молодежь надевала откровенные вещи, делала термоядерный макияж, а причудливые прически вообще сбивают с толку современных людей.
OBOZREVATEL собрал фото образов, которые демонстрируют всю красоту моды 80--х годов. Люди поделились своими странными нарядами и посмеялись от души.
Парни и девушки носили очень короткие шорты, которые едва закрывали ягодицы.
Иностранные студенты принесли моду на странные прически 80-х.
Зажигательные свадьбы в 80-х совсем не похожи на современные.
Девушки в школе очень коротко стригли волосы.
Волосы страдали от тонны лака и начеса.
Модные девушки вместо нежных платьев носили яркие спортивные костюмы.
Взрослые и дети летом носили яркие наряды.
Эпатажный образ рассмешил пользователей соцсетей.
Мужская мода 80-х была очень экстравагантной.
Яркий макияж и прическа озадачили сеть.
Очень короткая прическа-горшочек была трендовой среди девушек.
Мини-платье, яркий макияж и объемная прическа не вызвали удивления в 80-х.
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