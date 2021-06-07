Эти 13 фото доказывают, что лучше не возвращать моду 80-х

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Экстравагантные прически, мини юбки и много других вещей озадачили сеть

Тренды в 80-х годах трудно спутать с другой эпохой. Молодежь надевала откровенные вещи, делала термоядерный макияж, а причудливые прически вообще сбивают с толку современных людей.

OBOZREVATEL собрал фото образов, которые демонстрируют всю красоту моды 80--х годов. Люди поделились своими странными нарядами и посмеялись от души.

Парни и девушки носили очень короткие шорты, которые едва закрывали ягодицы.

Шорты больше напоминают белье.
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Иностранные студенты принесли моду на странные прически 80-х.

Прически 80-х запомнятся надолго.

Зажигательные свадьбы в 80-х совсем не похожи на современные.

Стильные образы свадьбы 80-х.

Девушки в школе очень коротко стригли волосы.

Волосы в форме треугольника.

Волосы страдали от тонны лака и начеса.

Кудрявый "бум" на голове – тренд 80-х.

Модные девушки вместо нежных платьев носили яркие спортивные костюмы.

Девушки надевали спортивные костюмы в 80-х.

Взрослые и дети летом носили яркие наряды.

40-летний мужчина похож на подростка.

Эпатажный образ рассмешил пользователей соцсетей.

Трендовая прическа напоминает вазон.

Мужская мода 80-х была очень экстравагантной.

Мужчины ходили в кроп-топах

Яркий макияж и прическа озадачили сеть.

Женщина в таком образе ходила на работу.

Очень короткая прическа-горшочек была трендовой среди девушек.

Одноклассники и до сих пор называют девушку грибком.

Мини-платье, яркий макияж и объемная прическа не вызвали удивления в 80-х.

Зажигательные дискотеки 50 лет назад.

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