'Позывные' сердца: Арсен Мирзоян отпраздновал день рождения большим концертом в Киеве

20 мая в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины было по-особенному тепло. Арсен Мирзоян отпраздновал свой день рождения с аншлагом и зрителями, которые пришли не только поздравить именинника, но и разделить с ним вечер музыки, эмоций и искренности.

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Зал наполнился светом - не только сценическим, но и внутренним. Это было символично, ведь сама сцена была оформлена как уютный дворик, где хочется собираться с близкими, пить кофе, петь песни и говорить о главном. В этом виртуальном дворике Арсена собрались друзья, коллеги, собратья, поклонники - все, кто разделяет ценности и музыку артиста.

Арсен Мирзоян открыл вечер песней "Винни-Пух", которая сразу задала лирически-ностальгический тон и настроила на волну воспоминаний и улыбок.

Далее Арсен презентовал новые композиции из мини-альбома "Позивні" - проекта, созданного в сотрудничестве с украинскими военными. Каждая песня - это отдельная история, прожитая и переосмысленная, в которой боль и надежда звучали рядом.

Во время исполнения лид-сингла альбома на сцену к Арсену присоединились те, чьи истории легли в основу этой песни, а также Макар - герой одноименной композиции. Это стало одним из самых трогательных моментов вечера.

Традиционно во время концерта Арсена Мирзояна состоялся благотворительный аукцион. Его провели дуэт комиков "Бампер и Сус". Аукцион прошел с юмором, азартом и искренним желанием помочь Вооруженным Силам Украины.

После аукциона на сцену вышла жена музыканта, певица Тоня Матвиенко. Ее исполнение песни "Квітка-душа" поразило публику нежностью и глубиной, а хит "Кульбабы" добавил еще больше эмоционального окраса вечеру.

Сам концерт стал также съемочной площадкой к новому клипу Арсена Мирзояна на песню "Итальянская семья". Режиссером выступил Виктор Скуратовский, а главную героиню сыграла Тоня Матвиенко. Атмосфера живого зала придаст видео особого настроения.

Всего за два часа на сцене прозвучало 17 песен - каждая из них оставила след в сердце зрителя. Были и хиты, которые публика пела вместе с Арсеном, и новые песни, которые еще только начинают свою дорогу к слушателю.