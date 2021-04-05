Посольство США поставило точку в вопросе с выездом украинки на "Мисс Вселенная" в Майами

Победительнице "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавете Ястремской, которая должна представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная-2020" 16 мая в Майами, со второй попытки дали американскую визу.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, отметив, что очень переживала из-за предыдущего отказа.

"Я невероятно благодарна Посольству США за то, что в условиях строгого ограничения записи на собеседование для получения визы, для меня сделали исключение и назначили дату собеседования. Теперь я точно знаю, что еду на "Мисс Вселенную", – написала Елизавета.

Напомним, в связи с отказом в визе президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова обращалась к временной поверенной в делах США Кристине Куин.

Коротко о "Мисс Украина Вселенная":

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

В 2019 году уже участвовала в конкурсе и стала "І Вице-Мисс Украина-Вселенная", а в 2020 году стала победительницей.

Своим секретом красоты участница конкурса считает спорт без пропусков под руководством тренера, позитивные эмоции и духовное развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, новую обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная" определилибезтрадиционной конкурсной программы и соревнований. В связи с пандемией коронавируса не проводилось масштабное мероприятие, чтобы не подвергать опасности людей. Причиной присвоить Ястремской этот статус послужило ее второе место в 2019-м году.