После провала и скандала на Евровидении: певица из Молдовы поплакалась россиянам, которых прогнали из шоу

Молдавская певица Наталья Барбу, не прошедшая в финал Евровидения 2024 и резко раскритиковавшая соревнование, снялась в российском документальном фильме, где пожаловалась на песенный конкурс. В анонсе к будущей кинокартине исполнительница уверяет: шоу, которое зрители видят по телевизору, и происходящее на самом деле – две совершенно разные вещи.

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Хотя Барбу дважды принимала участие в конкурсе, в своих соцсетях артистка отметила, что наконец-то готова показать другую сторону Евровидения и открыться аудитории, сняв маску. Интересно, что за производство ленты отвечает сервис Votvot (Вотвот), позиционирующий себя как русскоязычная стриминговая платформа Радио Свобода, созданная по требованию голосов, ставших мишенью и умалчиваемых режимом Путина, запущенная в апреле 2023 года.

В тизере к будущей кинокартине команда, работавшая над ее созданием, откровенно критикует ежегодное соревнование. Со своей стороны молдавская певица рассказала, что не чувствовала себя комфортно, потому что постоянно боялась осуждений со стороны других.

"Почему я должна постоянно думать, что я кому-то могу не понравиться или быть не такой. Шоу, которое идет по телевидению, и то, что в зале, – это совершенно разные вещи. Вообще моя песня и я вроде бы не отсюда. Я так часто чувствовала себя чужой", – прокомментировала исполнительница.

Интересным моментом является и то, что после провала на Евровидении 2024 года Наталья Барбу решила сняться в проекте россиян, которых отстранили от участия в конкурсе из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины в 2022 году. В анонсе не обошлось и без известных нарративов о том, что "музыка вне политики".

К тому же, молдаванка отметила, что ее аудитория вряд ли "ментально готова к Европе", в подтверждение чего разработчики тизера добавили видеоряд с кадрами квир-персон.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что не прошедшая в финал представительница Молдовы на Евровидении 2024 Наталья Барбу довольно резко раскритиковала конкурс и его фанатов. Исполнительница распространила сообщение одной из своих поклонниц, в котором отметила: "Горжусь Молдовой! Мы не конкурируем с нудистскими демонами! Если другие считают, что лучше пропагандировать проституцию, и не ценят человеческие ценности и качества пропагандирующего красоту произведения, тогда оценим это мы!"

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