Помирила Могилевская: Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала выпустили дуэт "Плакса"

16 июля Jerry Heil вместе с Анной Тринчер выпустили совместный трек "Плакса", который еще до официального релиза набрал обороты и "завирусился" в соцсети TikTok.

Новинку можно прослушать по ссылке или на Youtube. В основе песни "Плакса" – история двух вымышленных влюбленных по имени Таня и Даня. Или, возможно, не столь уж и вымышленных? Как нам хорошо известно, в творчестве Jerry Heil все вымышленное так или иначе имеет реальное основание: певица очень часто вдохновляется историями других людей, превращая их в хитовые композиции с "эффектом узнавания". Словом, эта фиктивно-настоящая парочка имеет определенные проблемы в отношениях. Таня и Даня очевидно любят друг друга, но общаются на разных языках любви. Из-за этого между ними накапливаются недоразумения, что всегда мешает любви.

Видео дня

"Песня о знакомой каждому ситуации. Он задаривает ее подарками, цена которых для нее ничего не значит, потому что она мечтает увидеть подтверждение их любви штампом из загса. Она, в свою очередь, готова закормить его борщами до отвала, не понимая, что для него с любимой и мивина – блюдо богов! И пока она не осознает, действительно ли хочет угождать общественным представлениям об отношениях, за слезами Плакса не увидит, что счастье уже здесь", – рассказала Jerry Heil.

"На самом деле я большая поклонница творчества Jerry Heil. Где-то месяц назад я сидела и думала о том, как нам объединить наши силы и музыкальные вкусы – и сделать классную коллабу. Наконец это произошло. Я считаю, что это очень крутой и качественный украиноязычный продукт, а сегодня это большая редкость", – отметила Анна Тринчер.

Это – первая совместная работа Jerry Heil и Анны Тринчер. Ее премьере предшествовал настоящий скандал, причиной которого стало случайное "сливание" переписки. Анна Тринчер снялась в откровенной фотосессии и послала Jerry Heil снимки в частной переписке. Готовясь к релизу и все время находясь на съемках нового звездного шоу "Поют все", Jerry "заработалась" и случайно выставила в сториз в Instagram скриншот с этими фото. Тринчер такого явно не ожидала – и между девушками возникла ссора, которую очень быстро подхватили их поклонники и СМИ. Но Jerry и Аня наконец помирились и возобновили дружеские отношения. Примирению активно способствовала Наталья Могилевская, которая вместе с ними участвовала в съемках "Поют все".