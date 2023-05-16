По многочисленным просьбам зрителей Оля Полякова даст два дополнительных концерта в Киеве

Певица Оля Полякова выйдет на бис с новой концертной программой "Все будет хорошо", которую в марте с аншлагами представила в Киеве. Выступления состоятся 17 и 18 мая в КВЦ "Парковый", начало концерта в 18:00.

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"Все песни 100% на украинском языке. Обещаю, что вы будете удивлены! Программа разнообразна: и лирическая, и патриотическая, пронизана темой войны и щемящими кадрами с фронта, личными историями украинских защитников, которые стали неотделимой частью многих номеров. Также особое место отведено старым. Соглашаюсь, что сейчас они звучат гораздо лучше оригинала. Это и "Шлепки", и "Королева Ночи". А некоторые из них даже приобрели совершенно новое содержание, такие как: "Номер один" или "Рай на земле". Также вы услышите треки из моего нового альбома, который я презентую совсем скоро. Режиссером шоу выступил Герман Ненов", – рассказала Оля Полякова.

Концерты "Все будет хорошо" продолжают серию благотворительных событий от "Квартала-Концерта" в КВЦ "Парковый". Часть прибыли от каждого концерта будет направлена на помощь ВСУ и ВПЛ. Партнеры мероприятий - БФ "За Луганщину" и общественная организация "ВПО Украины", технические партнеры - компании "Феерия" и "Медиатек".

Билеты можно приобрести на сайте "Квартал-Концерта" и других билетных операторов.

Концерты состоятся в удобном современном зале на 1-м этаже, с качественным звуковым и световым оборудованием, комфортным партером, экранами, отдельными вип-зонами, барами, фуд-зоной, детской, удобной парковкой.

Отдельно будет представлена Зона благотворительности с отчетами о том, на что уходят деньги от концертов и информации о благотворительных организациях-партнерах.

Локация оборудована сертифицированным ГСЧС укрытием и мощными генераторами, что дает возможность проводить события даже в отсутствие электроснабжения. Укрытие оборудовано всем необходимым в случае объявления воздушной тревоги. Специальная команда поможет быстро провести эвакуацию несколькими путями.

В случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии, после чего концерт будет продолжен! Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия – концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.