Певица Anael выпустила символическую песню о героях 'Маки'

Певица ANAEL 8 мая в День памяти и примирения представила авторскую песню "Маки". Это первый сингл певицы, она посвятила его украинским героям и тем, кто их ждет дома.

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Цветок мака является международным символом памяти жертв войны. В украинской традиции этот цветок имеет множество значений. Это символ солнца, бесконечности бытия и жизненной мимолетности, свободы, гордости, сна и смерти, сожаления по погибшим, невинно пролитой крови, а также – оберег от нечистой силы.

Среди других символов песни – огонь и вода. Священное пламя символизирует домашний уют, оно питает и оберегает. Вода – начало, очищение, бесконечность, мудрость.

"Маки" дарят надежду, что любовь и вера могут преодолеть самые тяжелые испытания судьбы. Это песня всех женщин, ожидающих своих героев домой живыми.

Как рассказала сама певица, в песне "Маки" она повествует историю раненого солдата, находящегося на грани жизни и смерти. В его сознании пробегают важнейшие моменты жизни до войны, когда он был просто обычным юношей и переплетаются с ужасными картинками боев. Кульминацией песни является его победа над смертью.

ANAEL – новое имя украинской музыки. Певица выражает в своих авторских песнях переживания, переполняющие сейчас сердце каждой женщины – о родных людях и родной земле, о будущем. Она деликатно оголяет раны украинцев и ищет возможности их залечить. Символы и образы песен приходят к ANAEL во сне: ночью она записывает ключевые слова, с которыми в дальнейшем работает, создает песни.