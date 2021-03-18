Перевоплощение котов, которые жили в приюте: фото "до" и "после"

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
2,7 т.
Ветеринар вылечил кота от грибка

Десятки миллионов животных попадают в приюты каждый год. Многих спасли от жестоких хозяев, ужасных условий и голода. Добрые люди забрали любимцев, вылечили их и вернули к нормальной жизни.

На портале Reddit в сообществе "До и после жизни в приюте" публикуют снимки пушистых членов семьи, а также их трогательные истории. OBOZREVATEL собрал фото кошек, которые были сделанные до и после пребывания в приюте.

Коту Тому было около 2 месяцев, когда он попал в приют. Он был худой, раненый и испуганный. Теперь кот превратился в обаятельного подростка.

Рыжий котенок покорил сердце новых хозяев.

Животное было заковано в стальной клетке. Его удалось освободить и найти хозяев, которые полностью вылечили любимца.

Кот был на грани смерти.

С крошечного котенка вырос величественный красавец по имени Йод.

Кот имеет редкий окрас.

Котик по кличке Печенька живет с новыми хозяевами уже полгода.

Котик был больной глаз, но заботливые хозяева его вылечили.

Котик попал в руки хороших хозяев.

Котенок хотел выбраться из-за решетки.

Сложно поверить, но это один и тот же котик.

Кота нашли голодным на улицах Египта.

Этому питомцу спасли жизнь.

Котенок почти год жил в приюте.

Этот кот еще маленьким прошел долгий путь, пока нашел любящих хозяев.

Котенка нашли на улице и отдали хорошему хозяину.

Кота нашли под машиной, он жил там всю зиму. Теперь любимец каждую ночь спит в теплой постели.

Кот попал в хорошие руки после приюта.

Мужчина нашел маленького котика под дождем на улице, а вскоре вырос золотой красавец.

Мужчина нашел бездомного кота на улице пять лет назад.

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