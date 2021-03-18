Перевоплощение котов, которые жили в приюте: фото "до" и "после"

Десятки миллионов животных попадают в приюты каждый год. Многих спасли от жестоких хозяев, ужасных условий и голода. Добрые люди забрали любимцев, вылечили их и вернули к нормальной жизни.

На портале Reddit в сообществе "До и после жизни в приюте" публикуют снимки пушистых членов семьи, а также их трогательные истории. OBOZREVATEL собрал фото кошек, которые были сделанные до и после пребывания в приюте.

Коту Тому было около 2 месяцев, когда он попал в приют. Он был худой, раненый и испуганный. Теперь кот превратился в обаятельного подростка.

Животное было заковано в стальной клетке. Его удалось освободить и найти хозяев, которые полностью вылечили любимца.

С крошечного котенка вырос величественный красавец по имени Йод.

Котик по кличке Печенька живет с новыми хозяевами уже полгода.

Котик попал в руки хороших хозяев.

Сложно поверить, но это один и тот же котик.

Этому питомцу спасли жизнь.

Этот кот еще маленьким прошел долгий путь, пока нашел любящих хозяев.

Кота нашли под машиной, он жил там всю зиму. Теперь любимец каждую ночь спит в теплой постели.

Мужчина нашел маленького котика под дождем на улице, а вскоре вырос золотой красавец.

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